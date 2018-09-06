«Солярис» на Севастопольской смог «разобрать» лабораторную «буханку»

Впечатляющее ДТП произошло в Санкт-Петербурге под вечер 6 сентября. Обе столкнувшиеся машины улетели в кусты и получили сильные повреждения.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на перекрёстке улиц Севастопольской и Белоусова (Кировский район города) столкнулись «Хёндэ Солярис» и УАЗ-«буханка». «Ребята на «Убере» не уступили «буханке» мобильной лаборатории, – пишет очевидец. – Все живы, кроме железа». Кроме того, сбита опора дорожного знака.

На место прибыли скорая помощь и спасатели. Обстоятельства ДТП выясняются.