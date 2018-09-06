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Прокуратура Иркутской области попросила возбудить дело против губернатора, убившего спящего медведя

Прокуратура Иркутской области направила в областное управление СКР материалы о возбуждении уголовного дела в отношении людей, принимавших участие в губернаторской охоте на медведя. Об этом сообщается на сайте ведомства 6 сентября. 

Видеозапись была выложена 4 сентября, однако события произошли еще в 2016 году. На записи губернатор Иркутской области Сергей Левченко пристреливает ружье, затем показана берлога медведя, раздаются выстрелы. «Ну что, достигли мы цели?» – спрашивает помощник у губернатора, который дает утвердительный ответ и жмет собравшимся руки. После этого медведя достают из берлоги, чтобы снять охотников с добычей. «Сейчас мы такие фотографии сделаем, мама дорогая!» – радуется один из собравшихся в лесу. 

На опубликованную запись резко негативно отреагировал председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев. Он потребовал от правоохранительных органов разобраться и добавил, что это «поступок, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины». 

При этом в пресс-службе главы региона сказали, что охота была лицензированной, а значит, все законно. Если разрешения все-таки не было, в отношении губернатора и сопровождавших его людей может быть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). В пресс-службе Левченко также заявили, что видео событий, произошедших 2 года назад, якобы не случайно оказалось в Интернете буквально за несколько дней до выборов (они пройдут 9 сентября).

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