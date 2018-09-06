Плывущее от Володарского моста масляное пятно вывело на новый разлив. Он в десять раз больше

Не успели специалисты аварийной экологической службы вычерпать из Невы одно маслянистое пятно, как внимания потребовал разлив по соседству. Объём совокупного «улова» превысил полтонны.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию Петербурга, сотрудники подведомственного «Пиларна» ликвидировали загрязнение у Большеохтинского моста, которое 6 сентября «догоняли» десять километров. С поверхности Невы собрали 50 килограммов нефтеводяной смеси, но работа в центре города на этом не закончилась.

Задержаться пришлось из-за новой заявки, указавшей на подозрительные блики всего в паре километров. В створе улицы Ватутина разлив оказался масштабнее: с поверхности воды у Свердловской набережной собрали 500 килограммов смеси воды и нефти. Грязевой балласт отправят на утилизацию. Выяснить источники его появления просят Росприроднадзор, куда «Пиларн» передал информацию.