18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +23
$ 68.25р
79.37р
22:05 06.09.2018
Расширенный поиск

Бизнес
06.09.2018 20:51
Печать

Все дзюдоисты в гости к нам. Смольный хочет нести культуру восточных единоборств

Спортивную арену, школу-интернат и центр восточной медицины планируют между Петергофом и Стрельной. Чиновники ждут азиатских инвесторов, но эксперты в интересе бизнеса сомневаются.

Все дзюдоисты в гости к нам. Смольный хочет нести культуру восточных единоборств

Василий Нестеренко /Коммерсантъ

Конкурс на разработку концепции Центра восточных единоборств был опубликован на портале госзакупок 29 августа. По данным «Фонтанки», идеей продвигать культуру тхэквондо, каратэ, дюздо и самбо Смольный заразил губернатор Георгий Полтавченко. После поездки в Сеул осенью 2017 года он дал поручение комитетам по развитию туризма и по спорту и физической культуре подумать над созданием в Северной столице места для соревнований и обучения боевым искусствам. 

Судя по материалам конкурсной документации, пожелание губернатора было поддержано с энтузиазмом. «Предполагается, что комплекс сможет принимать все крупные международные соревнования по восточным единоборствам, которые проходят в мире», – пояснили в комитете по туризму, разместившем заявку по разработке концепции.

Центральная часть будет представлять собой многофункциональную арену на 7000 мест. Здание будет использоваться как для проведения спортивных соревнований, так и конгрессно-выставочных мероприятий. 

От него будет отходит пять «лучей», в которых разместятся «комплексы восточных единоборств различных стран». Сюда войдут школы-интернаты, зона кибер-спорта, несколько бассейнов, центры восточной медицины, интерактивные музейные площадки, рестораны и магазины сувенирной продукции. Благоустройство территории должно быть выполнено с применением тематического ландшафтного дизайна.

Представители каких именно единоборств поселятся в «лучах», в техническом задании не указывается. В комитете по спорту и физической культуре на момент публикации комментарий не предоставили. В комитете по туризму в качестве возможных вариантов назвали каратэ, дзюдо, тхэквондо и самбо (последнее — российское единоборство. – Прим. ред.). «Цель проекта – «популяризация видов спорта, начатая на Дальнем Востоке, среди стран Западной, Центральной и Восточной Европы», а также «усиление конкурентоспособности России на международной арене», – уточнили в ведомстве.

При этом в Смольном уверены, что появление новой спортивной инфраструктуры привлечет в Петербург дополнительный поток гостей. «Молодежь поедет учиться, участвовать в соревнованиях и смотреть их», – пояснили в комитете. Но конкретных оценок влияния центра восточных единоборств на турпоток не назвали.

Площадку для будущего комплекса Смольный уже подыскал. Центр единоборств предлагается строить на Волохонском шоссе между Петергофом и Стрельной. Сейчас участок площадью 126 тысяч кв. м находится в собственности Петербурга. 

Преимущества локации – близость к Петергофу, как центру туристического притяжения, а также транспортная доступность. «Сюда планируется проложить маршрут скоростного трамвая», – рассказали в комитете по туризму. 

На чьи деньги будет строиться комплекс, пока не определено. Разработчикам концепции предстоит проанализировать возможность как частного финансирования, так модели государственно-частного партнерства. По словам чиновников, конкретного инвестора на примете пока нет. Поиски начнутся после того, как будет готова финансовая модель, пояснили в комитете по инвестициям. В комитете по туризму уточнили, что обсуждается и возможность привлечения иностранного капитала. В частности, с родины единоборств – Китая, Японии, Монголии и Южной Кореи.

На проработку проекта Смольный выделил 6,4 млн рублей. Победитель должен представить архитектурно-планировочную и коммерческую и финансовую модель в середине ноября.

Это не единственный крупный инвестпроект в Северной столице, связанный с боевыми искусствами. В данный момент в Калининском районе планируется строительство школы дзюдо имени Анатолия Рахлина, некогда тренировавшего Владимира Путина. Планируемая площадь здания – 18 тысяч кв. метров, а зрительские трибуны вмещают 800 человек. Но проект столкнулся с протестом общественности, поскольку участок частично находится в парке Академика Сахарова. 

Летом 2018 года губернатор Георгий Полтавченко одобрил строительство на Крестовском острове в Петербурге Дворца бокса. Ранее обсуждалось создание Дворца самбо на территории сада «Спартак», которую связывали с интересами тренера и депутата Госдумы Василия Шестакова, но к реализации идеи так и не приступили

Кроме того, сейчас в Северной столице действует клуб дзюдо «Явара-Нева», учредителями которого в 1998 году которого стали Аркадий Ротенберг, Андрей Катков и Геннадий Тимченко. Не будет ли новый проект дублировать функции действующих и проектируемых, также предстоит определить создателям концепции.

Ольга Шарыгина, управляющий директор центра развития недвижимости NAI Becar, оценивает инвестиции в проект в 2,2-2,5 млрд рублей. По ее словам, на участке можно будет разместить здание примерно в 30 тыс кв. м. «Но объем вложений может вырасти в зависимости от качественного уровня объекта», – говорит она. Кадастровая стоимость участка на Волхонском шоссе на сайте Росреестра оценивается в 527,8 млн рублей. Но рыночная цена может быть ниже на 15-20%.

Пока четкой уверенности, что объект заинтересует бизнес, у экспертов нет. «Вложения в спортивную инфраструктуру – это очень консервативная инвестиция, с продолжительным сроком окупаемости. Успешность проекта будет зависеть от работы управляющей компании и коммерциализации квадратных метров – того, как их будут использовать», – комментирует Ольга Шарыгина.

Если бы площадка находилась ближе к центру города, интерес инвесторов был бы выше. Но активная застройка района жилой и коммерческой недвижимостью и возможная в будущем станция метро добавляют участку привлекательности. Кроме того, здесь будет достаточно места для парковки, что немаловажно в таких сооружениях, добавляет эксперт. А вот конкуренция с существующими проектами школ боевыми искусств, в частности школой дзюдо Анатолия Рахлина, вряд ли отпугнет инвесторов. «Их масштабы не сопоставимы», – заключает Ольга Шарыгина.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
06.09.2018 16:02

LEGENDA подарила школе в Санкт-Петербурге новый стадион

Новый спортивный комплекс появился в школе № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга, недалеко от места строительства премиального дома от LEGENDA на Институтском проспекте, 16.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.09.2018 13:14

Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили совместный кампусный проект

С нового учебного года Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили кампусный проект – единую кампусную карту для студентов ITMO.FAMILY.
предоставлено компанией "Radiotel"
06.09.2018 12:42

«РадиоТел-СПб» зашел в «Усть-Лугу»

Крупнейший оператор сети TETRA в России выиграл конкурс на проведение технического обслуживания существующей сети в морском порту «Усть-Луга» в Ленинградской области и в январе 2018-го подписал соответствующий контракт сроком на два года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.09.2018 12:14

Аэрофлот запускает новый онлайн-сервис – заказ трансфера

Аэрофлот запускает новую услугу по бронированию трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира.
Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»
06.09.2018 10:35

Праздничная Спартакиада в ЖК «Северная долина» собрала более 4000 гостей

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» совместно со своей дочерней структурой «Эксплуатация ГС-СПб» провела Спартакиаду на территории жилого комплекса «Северная долина». Она была приурочена ко Дню знаний и собрала более 4 000 гостей
06.09.2018 10:20

«Алмаз – Антей» впервые примет участие в Дамасской международной ярмарке

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную продукцию гражданского назначения на 60-й Дамасской международной ярмарке
Setl City
05.09.2018 11:54

В парке возле ЖК «Солнечный город» выполнены работы по ландшафтному дизайну

Работы по ландшафтному дизайну завершены в парке отдыха возле ЖК «Солнечный город», который Setl City строит в Красносельском районе. Внутреннее пространство парка теперь разделено на уютные прогулочные зоны – насыпаны мини-холмы и оформлены отдельные зеленые участки, на которых высажены деревья и кустарники
АО «Строительный трест»
05.09.2018 10:50

Торжественное открытие нового социального объекта в ЖК OSTROV

4 сентября руководство компании «Строительный трест» в торжественной обстановке передало символический ключ от нового детского сада, расположенного в жилом комплексе OSTROV на Петровском проспекте, 5
Магазин "Кей"
05.09.2018 10:19

Подборка топовых товаров Logitech в КЕЙ

Швейцарская компания Logitech находиться на периферии производства высокотехнологичных аксессуаров для компьютера. Сегодня КЕЙ расскажет о трех самых интересных товарах Logitech, представленных в сети
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
04.09.2018 16:42

Товары для школы, которые оценят и взрослые

Впереди новый учебный год. Время, когда и дети и взрослые строят новые планы, ставят новые цели. Мы сделали для вас подборку стильных канцелярских товаров, которые вы захотите одолжить у школьников. Все это можно найти в сети народных магазинов «Галамарт», совершая ваш регулярный шоппинг
Setl City
04.09.2018 12:06

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной. Работы произведены на благотворительной основе. Обновленный обеденный зал и полностью оборудованную кухню освятили 1 сентября, в День знаний
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
04.09.2018 11:10

"Дальпитерстрой" готовит к сдаче крупный ТРЦ

К концу года СК "Дальпитерстрой" планирует сдать в эксплуатацию один из самых крупных на Васильевском острове торгово-развлекательный и деловой центр. Он будет располагаться по адресу ул. Наличная, 44.