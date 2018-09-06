Все дзюдоисты в гости к нам. Смольный хочет нести культуру восточных единоборств

Спортивную арену, школу-интернат и центр восточной медицины планируют между Петергофом и Стрельной. Чиновники ждут азиатских инвесторов, но эксперты в интересе бизнеса сомневаются.

Василий Нестеренко /Коммерсантъ

Конкурс на разработку концепции Центра восточных единоборств был опубликован на портале госзакупок 29 августа. По данным «Фонтанки», идеей продвигать культуру тхэквондо, каратэ, дюздо и самбо Смольный заразил губернатор Георгий Полтавченко. После поездки в Сеул осенью 2017 года он дал поручение комитетам по развитию туризма и по спорту и физической культуре подумать над созданием в Северной столице места для соревнований и обучения боевым искусствам.

Судя по материалам конкурсной документации, пожелание губернатора было поддержано с энтузиазмом. «Предполагается, что комплекс сможет принимать все крупные международные соревнования по восточным единоборствам, которые проходят в мире», – пояснили в комитете по туризму, разместившем заявку по разработке концепции.

Центральная часть будет представлять собой многофункциональную арену на 7000 мест. Здание будет использоваться как для проведения спортивных соревнований, так и конгрессно-выставочных мероприятий.

От него будет отходит пять «лучей», в которых разместятся «комплексы восточных единоборств различных стран». Сюда войдут школы-интернаты, зона кибер-спорта, несколько бассейнов, центры восточной медицины, интерактивные музейные площадки, рестораны и магазины сувенирной продукции. Благоустройство территории должно быть выполнено с применением тематического ландшафтного дизайна.

Представители каких именно единоборств поселятся в «лучах», в техническом задании не указывается. В комитете по спорту и физической культуре на момент публикации комментарий не предоставили. В комитете по туризму в качестве возможных вариантов назвали каратэ, дзюдо, тхэквондо и самбо (последнее — российское единоборство. – Прим. ред.). «Цель проекта – «популяризация видов спорта, начатая на Дальнем Востоке, среди стран Западной, Центральной и Восточной Европы», а также «усиление конкурентоспособности России на международной арене», – уточнили в ведомстве.

При этом в Смольном уверены, что появление новой спортивной инфраструктуры привлечет в Петербург дополнительный поток гостей. «Молодежь поедет учиться, участвовать в соревнованиях и смотреть их», – пояснили в комитете. Но конкретных оценок влияния центра восточных единоборств на турпоток не назвали.

Площадку для будущего комплекса Смольный уже подыскал. Центр единоборств предлагается строить на Волохонском шоссе между Петергофом и Стрельной. Сейчас участок площадью 126 тысяч кв. м находится в собственности Петербурга.

Преимущества локации – близость к Петергофу, как центру туристического притяжения, а также транспортная доступность. «Сюда планируется проложить маршрут скоростного трамвая», – рассказали в комитете по туризму.

На чьи деньги будет строиться комплекс, пока не определено. Разработчикам концепции предстоит проанализировать возможность как частного финансирования, так модели государственно-частного партнерства. По словам чиновников, конкретного инвестора на примете пока нет. Поиски начнутся после того, как будет готова финансовая модель, пояснили в комитете по инвестициям. В комитете по туризму уточнили, что обсуждается и возможность привлечения иностранного капитала. В частности, с родины единоборств – Китая, Японии, Монголии и Южной Кореи.

На проработку проекта Смольный выделил 6,4 млн рублей. Победитель должен представить архитектурно-планировочную и коммерческую и финансовую модель в середине ноября.

Это не единственный крупный инвестпроект в Северной столице, связанный с боевыми искусствами. В данный момент в Калининском районе планируется строительство школы дзюдо имени Анатолия Рахлина, некогда тренировавшего Владимира Путина. Планируемая площадь здания – 18 тысяч кв. метров, а зрительские трибуны вмещают 800 человек. Но проект столкнулся с протестом общественности, поскольку участок частично находится в парке Академика Сахарова.

Летом 2018 года губернатор Георгий Полтавченко одобрил строительство на Крестовском острове в Петербурге Дворца бокса. Ранее обсуждалось создание Дворца самбо на территории сада «Спартак», которую связывали с интересами тренера и депутата Госдумы Василия Шестакова, но к реализации идеи так и не приступили.

Кроме того, сейчас в Северной столице действует клуб дзюдо «Явара-Нева», учредителями которого в 1998 году которого стали Аркадий Ротенберг, Андрей Катков и Геннадий Тимченко. Не будет ли новый проект дублировать функции действующих и проектируемых, также предстоит определить создателям концепции.

Ольга Шарыгина, управляющий директор центра развития недвижимости NAI Becar, оценивает инвестиции в проект в 2,2-2,5 млрд рублей. По ее словам, на участке можно будет разместить здание примерно в 30 тыс кв. м. «Но объем вложений может вырасти в зависимости от качественного уровня объекта», – говорит она. Кадастровая стоимость участка на Волхонском шоссе на сайте Росреестра оценивается в 527,8 млн рублей. Но рыночная цена может быть ниже на 15-20%.

Пока четкой уверенности, что объект заинтересует бизнес, у экспертов нет. «Вложения в спортивную инфраструктуру – это очень консервативная инвестиция, с продолжительным сроком окупаемости. Успешность проекта будет зависеть от работы управляющей компании и коммерциализации квадратных метров – того, как их будут использовать», – комментирует Ольга Шарыгина.

Если бы площадка находилась ближе к центру города, интерес инвесторов был бы выше. Но активная застройка района жилой и коммерческой недвижимостью и возможная в будущем станция метро добавляют участку привлекательности. Кроме того, здесь будет достаточно места для парковки, что немаловажно в таких сооружениях, добавляет эксперт. А вот конкуренция с существующими проектами школ боевыми искусств, в частности школой дзюдо Анатолия Рахлина, вряд ли отпугнет инвесторов. «Их масштабы не сопоставимы», – заключает Ольга Шарыгина.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»