Антимонопольщики заподозрили петербургский комитет по развитию предпринимательства в ограничении конкуренции

Петербургское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка (КРППР), сообщила 6 сентября пресс-служба ведомства.

По мнению антимонопольщиков, порядок отбора арендаторов для бизнес-инкубатора, установленный Смольным, нарушает закон о защите конкуренции. В частности, информация о проведении торгов не размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а только на сайте КРППР, что может обеспечить приоритетный доступ к информации отдельным хозяйствующим субъектам. Кроме того, комитетом не установлен порядок оценки заявок, что может создать дискриминационные условия.

В июле УФАС выдало КРППР предупреждение, в котором попросило изменить порядок конкурсного отбора. Оно исполнено не было, поэтому ведомство инициировало антимонопольное разбирательство. Первое заседание состоится 26 сентября.

Бизнес-инкубатор создан для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Петербурга. Основной специализацией является сфера инноваций, информационных и высоких технологий, научно-техническая и внедренческая деятельность. Он рассчитан на 160 рабочих мест.

В комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка подтвердили, что получили предупреждение УФАС. Однако комитет с позицией антимонопольщиков не согласен и будет ее оспаривать.