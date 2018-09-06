Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к пенсионной реформе

Президент Владимир Путин спустя неделю после телеобращения к нации по поводу пенсионной реформы внес предложенные поправки в Госдуму.

«Как вы знаете, Владимир Владимирович поддержал инициативы «Единой России», а также внес свои крайне важные для наших граждан предложения. Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», — заявил журналистам секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также Турчак рассказал, что «Единая Россия» внесла и свой пакет поправок ко второму чтению законопроекта. В их числе досрочное установление страховой пенсии – за 2 года до достижения пенсионного возраста для мужчин с 42-летним трудовым стажем и женщин с 37-летним стажем, а также сохранение сроков назначения накопительной пенсии тем гражданам, кто участвовал в её формировании. Ключевое предложение Путина по снижению нового пенсионного возраста для женщин они предусмотрительно не включают — главные инициативы по смягчению реформы должны исходить от президента.

Как писала «Фонтанка», глава государства 29 августа предложил шесть пунктов по смягчению реформы. В частности, уменьшить повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, установить льготы по досрочному выходу на пенсию и административную и даже уголовную ответственность для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, сохранить льготы для шахтеров и селян, а еще дать возможность выйти на пенсию с учетом заработанного стажа и сохранить все федеральные льготы.