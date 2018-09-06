«Они выглядели как обычные парни». Британские СМИ показали предполагаемых отравителей Скрипалей сразу после преступления

Через несколько минут после атаки на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери подозреваемые свободно гуляли по городу, остановившись посмотреть на старинные монеты в ювелирной лавке.

Как пишет 6 сентября издание Daily Mail, запись была сделана в 13.00 4 марта или «через несколько минут после того, как российские шпионы применили «Новичок». Александр Петров и Руслан Бошаров, которых британская полиция считает причастными к отравлению, «беззаботно, расслабленно и в хорошем расположении духа» прогуливались по городу. Камера сняла их, когда Петров останавливается, чтобы посмотреть на старинные монеты в магазине Dauwalders. Купить артефакты им не удалось, так как лавка оказалась закрыта. После этого они отправляются на городскую станцию.

Владелец магазина Пол Доувалдер заявил, что люди часто останавливаются поглазеть на витрину, как сделали и россияне. «Они выглядели как обычные парни», – рассказал продавец, вспомнивший Петрова и Бошарова. Доувалдер также выразил радость от того, что лавка была закрыта в тот день.