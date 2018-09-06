Выбираем квартиру в новостройке: на что обратить внимание

Приобретение собственной квартиры настолько важное событие в жизни человека, что подойти к нему нужно максимально ответственно. Выбор и покупка проходят в несколько и этапов, и у каждого свои особенности. Так на что стоит обратить внимание при выборе квартиры в новостройке?

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Выберите застройщика

Первый шаг в поиске недвижимости – выбор застройщика. Изучите репутацию строительной компании: как давно работает и что о ней известно на рынке.

На сайте застройщика должны быть контакты, юридический адрес и места расположения офисов, а также выложены необходимые документы: разрешение на строительство, проект договора участия в долевом строительстве и прочие.

Отдел продаж – не поленитесь лично приехать туда. У респектабельного застройщика офис будет удобным, а менеджеры – вежливыми.

«Бонусы» для покупателей тоже играют роль, обратите на них внимание. Так, Терминал-Ресурс» бесплатно бронирует квартиры на 7-10 дней. К услугам клиентов – ипотечный менеджер для сопровождения и взаимодействия с банками по вопросам предоставления ипотеки. Юридическое сопровождение сделки и регистрация права собственности – также бесплатно.

Поищите на интернет-форумах отзывы клиентов компании по предыдущим проектам. Если застройщик надежный и реализовал много проектов, это сразу будет понятно.

Яркий пример – компания «Терминал-Ресурс»: более 20 лет работы на строительном рынке, все проекты сдаются раньше срока. Сейчас компания строит четвертый малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал» в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, рядом с КВЦ «ЭкспоФорум». И снова с опережением сроков.

Определитесь с районом

После выбора строительной компании важно определиться с районом, где вы хотели бы жить. При выборе района обратите внимание на эти показатели:

Близость жилья к важным для вас местам: работа, родственники, социальные объекты, дороги. Подсчитайте, сколько времени будут тратить члены семьи на ежедневные поездки до работы или учебы. Не выбирайте район, где живете сейчас, только потому, что вы к нему привыкли.

Экология. Узнайте, нет ли поблизости промышленных предприятий, есть ли рекреационные зоны. Например, на Царскосельских холмах, что недалеко от Пушкина, никогда не было заводов и полигонов, а рядом леса и парки.

Инфраструктура. Изучите, что уже находится на территории района: магазины, аптеки, кафе, детские и спортивные учреждения. И узнайте о планах застройщика: одни компании ограничиваются песочницей во дворе, а другие строят детские сады и школы.

Изучите дом

Следующий этап – выбор дома. Технология строительства бывает разной (панель, кирпич, монолит и т. д.), но предпочтение стоит отдать современной, прочной и долговечной конструкции. Хороший вариант – кирпично-монолитные дома, которые завоевывают популярность на рынке. Узнайте, сколько в доме этажей и на каком расстоянии расположены соседние строения.

Фасады, помимо внешней привлекательности, должны обладать теплостойкостью, окна – оснащены стеклопакетами для тепла и защиты от пыли и шума. Не лишним будет узнать об источниках теплоснабжения: централизованное отопление или автономные котельные, обычные батареи или «теплые водяные полы» как в «Образцовых кварталах». Уточните, как устроена система водоснабжения – преимуществом будет наличие качественных насосов и фильтров. Наконец, обратите внимание на отделку мест общего пользования и уровень шума лифтов.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Подберите панировку квартиры

Дальше изучаем внутреннее пространство квартиры. Судя по опросам, современные покупатели ценят в планировке европейский стиль (просторные кухни, уютные гостиные, вместительные гардеробные и большие лоджии); рациональный подход с отсутствием «лишних» квадратных метров; высокие потолки. Многим интересна возможность перепланировки и собственного дизайна.

Один из актуальных трендов сегодня в том, что классический подход в строительстве постепенно сдает позиции. Покупатели выбирают проекты с привлекательными архитектурными конструкциями – например, мансардами. В квартирах люди тоже хотят видеть интересные «фишки», вроде камина или французского балкона.

«Образцовые кварталы» от ООО «Терминал-Ресурс» – как раз пример такого нетривиального подхода. Это малоэтажные жилые комплексы, где в квартирах учтены текущие тренды на любой вкус: мансарды, эркеры, широкие остекленные балконы и лоджии, возможность установить камины и прочие опции. Во многих квартирах гостиную, кухню и холл можно объединить, а открытое пространство и отсутствующие в квартире радиаторы позволят реализовать разные интерьерные решения.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Пройдитесь по территории

Обязательно посмотрите на благоустройство двора и состояние прилегающих территорий. За пределами квартиры жильцов «Образцовых кварталов» ждет благоустроенная территория: зоны отдыха, игровые и детские площадки, щедрое озеленение деревьями. Здесь уже построили и открыли детский сад на 140 мест, бизнес-центр, в шаговой доступности – магазины и даже конно-спортивный клуб на прилегающей территории. Пока застройщик занят строительством других объектов, жильцам доступна инфраструктура города Пушкина.

Сегодня еще доступны для покупки квартиры в сданном ЖК «Образцовый квартал 2», в ЖК «Образцовый квартал 3», который планируют ввести в эксплуатацию в конце этого года, и в «Образцовом квартале 4», строительство которого началось в этом году. Отдел продаж расположен на территории проекта.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya