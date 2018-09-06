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Общество
06.09.2018 17:11
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«Улыбающиеся ассасины»: Что британские СМИ пишут про россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Ликвидаторы из России свободно разгуливают по Лондону, дед отравителя Скрипалей служил в СМЕРШ и КГБ, флакон духов для хранения Novichok разработали в секретной лаборатории российские топ-ученые, Британия грозит России местью, а в отеле, где жили россияне, лучше не останавливаться. Об этом 6 сентября пишет британская пресса, которая сделала подозреваемых в отравлении в Солсбери Александра Петрова и Руслана Бошарова главной темой дня.

Одна из самых респектабельных газет королевства, The Times, цитирует сегодня обвинения министра по вопросам безопасности Великобритании Бена Уоллеса. Передовица The Times гласит: «Мэй [Тереза Мэй – британский премьер-министр] обещает России месть». Глава кабинета министров, однако, вчера отказалась напрямую обвинять руководство России в нападении, лишь подчеркнув, что приказ был дан «на высшем уровне».

Другие издания также поупражнялись в громких заголовках. Подозреваемые Петров и Бошаров в четверг появились на первых полосах The Guradian, The Sun, The Daly Mail, The Daily Express, Daily Star, The Mirror, The Independent и многих других. Большинство изданий уже называет россиян в той или иной форме «ассасинами» (или ликвидаторами). Газета Metro сравнила Петрова и Бошарова с Хитменом, профессиональным киллером из одноименного фильма и компьютерной игры. И, конечно, не обошлось без отсылок к книгам Яна Флеминга.

Британский таблоид The Mirror со ссылкой на свои источники сообщает, что дед Александра Петрова – Иван Cтарченко – якобы был командующим 31-й дивизией контрразведывательных организаций СМЕРШ. По иронии судьбы, так звали одного из злодеев классического фильма о Джеймсе Бонде. После войны Старченко, как пишет газета, пошел служить в КГБ. Далее издание продолжает, что бабушка Петрова – Надежда Мороз – была одним из клерков в той же дивизии и даже получала награду за службу в 1943 году. Дядя Петрова – Валерий Старченко – был парашютистом, что, по мнению британской прессы, связывает его с братом Скрипаля Валерием, который также был парашютистом.

Аналогия с фильмами о британском специальном агенте пришла в голову и редакторам газеты Daily Mail, которая вышла сегодня с заголовком «Novichok в стиле Джеймса Бонда». Издание указывает, что провезти опасный нервно-паралитический газ в маленьком флаконе из-под духов Premier Jour французского модного дома Nina Ricci было задачей, посильной только спецагентам, а само устройство «как будто сделано топ-ученым из лаборатории Q [исследовательский центр британской разведки в книгах о Джеймсе Бонде]». Опрошенные Daily Mail эксперты подтвердили, что «духи могли быть изготовлены российскими учеными высочайшего уровня в сложнейшей и секретной лаборатории». По оценкам британских специалистов, изготовление такого сосуда замет не один месяц и будет стоить тысячи фунтов.

Таблоид The Mirror посетил «грязный двухзвездочный отель» на востоке Лондона, где россияне, по их сведениям, якобы планировали свое «шокирующее преступление». За свой номер Петров и Боширов, по данным издания, заплатили от 60 до 74 фунтов (от 5 до 6,5 тысяч рублей), что по-лондонским меркам немного. Газета называет этот район криминальным и не самым спокойным. Однако следов предполагаемых отравителей найти не удалось, так как весь отель был «очищен сверху донизу». У полиции, впрочем, есть вся информация, вплоть до того, какой ручкой писали россияне.

Таблоид The Sun, вышедший сегодня с заголовком «Улыбающиеся ликвидаторы» на первой полосе, обратил внимание на то, что место, где могли жить россияне, стало очень популярным на сервисе trip advisor, где каждый может написать рецензию. Один из комментаторов назвал его: «отель за которой можно умереть» (игра слова "die for" – умереть за/страстно чего-то желать). Другой рецензент написал от имени Петрова и Бошарова, что гостиница была хорошей, и заверил, что они не открывали парфюм, где хранился «Новичок», до того, как уехали. Более осторожные туристы советуют все-таки прихватить с собой антибактериальные салфетки. Возможно, основания для этого есть, так как, как пишет The Times, полиция не сразу предупредила гостиницу после того, как нашла там опасное вещество. Несмотря на наплыв троллей, рейтинг отеля уверенно держится около отметки 3 из 5.

Справка:

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.США ввели санкции против России из-за дела Скрипалей 27 августа. Британский премьер Тереза Мэй пообещала обсудить новый раунд санкционного давления с европейскими коллегами. Кроме того, Великобритания намерена ввести свои антироссийские ограничения после того, как покинет ЕС.

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