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Город
06.09.2018 17:17
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Из Купчино до Волковки на велосипеде. Смольный выделяет 52 млн рублей на две велотрассы

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга, занимающийся велосипедной инфраструктурой в Петербурге, объявил конкурс на прокладку велодорожек на юге Петербурга, сообщается на сайте госзакупок.

Более 52,6 млн рублей город готов выделить на два маршрута длиной более 10 километров: один пройдёт по проспекту Юрия Гагарина от Московского шоссе, по улице Типанова и проспекту Славы до Софийской улицы, второй – по Бухарестской улице от улицы Олеко Дундича до станции метро «Волковская» (на этом маршруте уже существует километровая велодорожка вдоль проспекта Славы в парке Интернационалистов). Заказ делится на четыре лота с начальными (максимальными) ценами 18,57 млн рублей, 14,66 млн рублей, 14,36 млн рублей и 4,99 млн рублей. Завершить работы предполагается до 1 ноября этого года.


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Комментируя «Фонтанке» объявление аукционов, в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» подчеркнули, что веломаршруты пройдут мимо двух перехватывающих автомобильных парковок около станций метро «Бухарестская» и «Волковская», на которых есть велопарковки. Велосипедисты, как и автомобилисты, могут оставить там свой транспорт и пересесть на метро.

Таким образом, в этом году в Петербурге будут введены в эксплуатацию шесть велосипедных трасс общей длиной около 34 километров, и протяженность велодорожек в городе составит в целом 115 километров, включая те трассы, которые существовали до 2017 года. Напомним, в августе были заключены контракты на прокладку дорожек вдоль Фонтанки, Карповки и по Морскому проспекту и парку 300-летия. На интерактивной карте учреждения красным цветом отмечены ещё несколько запланированных маршрутов, например на Большом проспекте В.О., конкурсы по которым объявят позже.


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В 2017 году было проложено 40 километров велотрасс за 110 миллионов рублей: маршруты от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки, по набережным Петроградской стороны и реки Фонтанки, «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели».

К маршрутизации и использованию инфраструктуры у горожан много претензий. Например, велодорожки вдоль набережных прерываются у мостов, а на зиму становятся площадкой для складирования снега, причем на вполне законных основаниях. Разметка стирается, исчезает вместе со снятым во время ремонта асфальтом, упирается в киоски. И конечно, на велодорожках регулярно паркуют машины автомобилисты, даже непростые. Впрочем, иногда ГИБДД проводит рейды против нарушителей.

 

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