«Мне сказали, что они пустят по кругу мою девушку, отрежут ей и мне руки». Фигурант «пензенского» дела заявил, что признание у него выбили под пытками

Фигурант «пензенского дела» о «террористическом сообществе "Сеть"» Арман Сагынбаев, который признал свою вину, впервые заявил о том, что признания были выбиты из него сотрудниками ФСБ при помощи пыток. Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков 6 сентября опубликовал в своем телеграм-канале заявление на имя руководителя ВСУ СК РФ Виктора Кирьянова с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по этому факту.

Заявление написано от имени адвоката Сагынбаева Тимура Мифтахутдинова. Своему защитнику Арман рассказал, что после задержания и обыска 5 ноября 2017 года его посадили в бордовый микроавтобус, где ему на голову надели мешок. Силовики якобы начали избивать задержанного, чтобы тот назвал адрес фактического проживания в Петербурге. Сагынбаев отметил, что через мешок смог рассмотреть татуировку «За ВДВ» на руке одного из сотрудников ФСБ, сообщает «Медиазона».

После обыска на квартире силовики продолжили пытки все в том же автомобиле, рассказал Сагынбаев.

«Находившиеся в машине люди стали называть фамилии и имена неизвестных мне людей, и если я говорил, что их не знаю, получал разряд электрического тока. Также мне с большой силой наносили удары по голове каким-то предметом, похожим на ежедневник», – передает его слова адвокат.

Следом пошли другие вопросы, касающиеся техники изготовления взрывных устройств. «Когда этих лиц мой ответ не устраивал, меня били по голове и пропускали через меня электрический ток до тех пор, пока я не стал отвечать, что они хотели», – рассказал Сагынбаев.

При этом мужчине якобы пригрозили расправой над ним и его близкими, если он будет молчать. «Мне также сказали, что, если я не буду сговорчивей, они могут сделать со мной и моими близкими все что угодно, и им за это ничего не будет, потому что я террорист. Мне сказали, что они могут изнасиловать ("пустить по кругу") мою девушку <…>, отрезать ей и мне руки и прижечь паяльником. Все эти пытки продлились примерно часа 4, но точно сказать не могу, поскольку ход времени я не мог отследить, и мне было очень больно», — говорится в заявлении. Ранее адвокат Сагынбаева не сообщал о давлении силовиков.