Петербурженке, чью дочь снимал с 8-го этажа альпинист, выписали протокол

Административный протокол вручили маме, чью стояющую на карнизе дочь спас в июле промышленный альпинист. Несмотря на то, что историей интересовалась прокуратура, уголовное дело об оставлении в опасности возбуждать не стали, сообщает 6 сентября детский уполномоченный Петербурга Светлана Агапитова.

«Вчера комиссия по делам несовершеннолетних Кировского района провела профилактическую беседу с мамой шестилетней девочки, история спасения которой облетела городские СМИ в середине лета», – рассказала омбудсмен.

На комиссии мама объяснила чиновникам, как девочка смогла выйти на балкон: она нашла снятую и спрятанную родительницей ручку балконной двери. В Северной столице семья живет недавно. Кроме 6-летней «экстремалки» у мамы есть еще старшая дочь. Обеих родительница воспитывает одна. В тот день она ушла на собеседование, ребенка не с кем было оставить.

Уголовное дело по статье «Оставление в опасности» возбуждать не стали. Женщине выписали протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также поставили на сопровождение Центра социальной помощи.

«Мама отметила, что на данный момент дочка устроена в садик, поэтому ситуация, в которой она останется без присмотра, больше не повторится», – резюмирует Светлана Агапитова.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала об этой истории. Утром 19 июля 2018 года молодая женщина ушла из дома на улице Генерала Симоняка, оставив в запертой квартире свою дочь. Девочка 6 лет надела рюкзак, ролики и свесилась с балкона восьмого этажа. Пока пожарные стояли в пробке, на выручку пришел промышленный альпинист.