Доллар по 69, евро по 80. Рубль ставит новые антирекорды

Российская национальная валюта продолжает падение. Евро и доллар торгуются на максимальных за последние месяцы отметках к рублю.

Курс евро на Московской бирже 6 сентября на 16:16 вырос на 1 руб. 11 коп., до 80,5 руб., впервые разменяв девятый десяток за 4 месяца, а доллар преодолел отметку в 69,11 руб. впервые с 23 августа, прибавив 86 копеек.

Нефть при этом продолжает немного дорожать, однако серьезного влияния на рубль это не оказывает. Как рассказывал «Фонтанке» аналитик Степан Демура, курс никак не зависит от цены черного золота, и, по его оценке, под давлением внешних факторов цена доллара достигнет к концу года 75 рублей.