В исполнение оборонного контракта затесались «мертвые души». С двоих сотрудников Военно-морского политехнического института спросят за пропажу 5,7 млн

В Петербурге взяты под арест капитан первого ранга Валерий Перцев, замначальника Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «ВМА», и Николай Попов, профессор кафедры боевого применения средств наблюдения того же института. Коллег подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Под стражей они будут находиться, как минимум, два месяца.

Как сообщает 6 сентября пресс-служба судов Северной столицы, уголовное дело возбудили после внимательного изучения госконтракта, который 30 мая 2017 года Минобороны России заключило с АО «Морские неакустические комплексы и системы». Предметом договора стало создание опытного образца бортового комплекса управления скрытностью подводных лодок по физическим полям. Соисполнителями работ по госконтракту являлись ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» и ЗАО «НПФ «АРГОС», ЗАО «СПИИРАН – научно-техническое Бюро Высоких Технологий», АО «МОРЭЛЕКТРОРАДИОКОМПЛЕКТ» и ЗАО «Научно-производственное предприятие «Система».

Перцев и Попов осуществляли военно-научное сопровождение работ и входили в состав комиссии по приемке результатов работы по 1 этапу госконтракта. По версии следствия, они организовали фиктивное трудоустройство в коммерческие организации должностных лиц и работников Военно-морского политехнического института, а также их родственников и даже знакомых. Те получали за якобы выполняемую работу деньги, средства эти обналичивали и похищали.

Также в материалах дела сказано, что часть работ по госконтракту была выполнена не коммерческими организациями, а силами подчиненных работников и военнослужащих института. После сдачи этих результатов работ головному исполнителю – АО «МНКС» – формально, без каких-либо препятствий, итоги были приняты.

Благодаря преступной схеме из казны увели почти 5,7 млн рублей.

На заседании 224-го гарнизонного военного суда Перцев и Попов просили заключить их под домашний арест, но суд решил поместить их в СИЗО.