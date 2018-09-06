Российское оборонное предприятие собирается продавать скоростные катеры арабским шейхам

На международной выставке «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике 6 сентября представили высокоскоростной катер на подводных крыльях класса "люкс" «Сагарис». Как пишет РБК, производитель, оборонное предприятие «Радар ММС», собирается продавать катер арабским шейхам.

Катер будет стоить от 320 тыс. евро, он сможет развивать скорость до 130 км/ч. Судно рассчитано на пять пассажиров и «предназначено для водных прогулок или служебно-разъездных целей», – рассказал РБК исполнительный директор НПП «Радар ММС» Иван Анцев. Он уточнил, что в компании рассчитывают на иностранных заказчиков.

«Есть огромное количество арабских шейхов, которые покупают дорогие машины, дорогие катера и яхты. Точно так же у нас в стране есть бизнесмены, которые имеют возможность такую технику приобрести», — пояснил Анцев.

Он подчеркнул, что судно уникально — в мире нет других катеров на подводном крыле, которые способны развивать такую скорость.

«Сагарис» разрабатывало и производило ЦКБ им. Р. Е. Алексеева, которое специализируется на создании судов на подводных крыльях. «Радар ММС» был стратегическим партнером. Основная специализация предприятия — создание радиоэлектронных систем и комплексов специального и гражданского назначения, а также систем самонаведения крылатых ракет. Основной совладелец компании — петербургский бизнесмен Александр Кретов.