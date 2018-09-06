Автопроизводители: форсирование производства электромобилей угрожает социальной катастрофой

Еврокомиссия, возможно, недооценивает последствия того, как политика «усиленного проталкивания» электромобилей может сказаться на рабочих местах в Евросоюзе, заявила ведущая европейская ассоциация автопроизводителей ACEA, пишет 6 сентября Euroactiv. В преддверии слушаний в Европарламенте страсти вокруг новых экологических норм почти достигли точки кипения.

В понедельник, 10 сентября, Европарламент может проголосовать за предложенное комиссией дальнейшее ужесточение экологических норм, в частности за снижение выбросов CO2 за следующие 10 лет еще на 30 процентов с одновременным ростом числа электромобилей до тех же 30 процентов от всего автопарка.

Проект Еврокомиссии по снижению выбросов и одновременной господдержке экологически чистого (читай электрического) транспорта подвергается критике с обеих сторон. Экологические активисты считают его недостаточным и требуют более резкого и более скорого ужесточения норм выбросов, в то время как автоиндустрия угрожает социальным взрывом даже при принятии проекта в предложенном виде. Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA), куда входят такие автогиганты, как Volkswagen, BMW и Renault, настаивает на смягчении требований и считает реалистичной цифру в 20 процентов снижения загрязнений за следующие 10 лет. Тем более что именно эта цифра называлась в предыдущих документах Еврокомиссии, предложенных в 2016 году.

На самом деле опасения автоиндустрии вызывает тот факт, что производство и обслуживание электромобилей не требует такого числа рабочих рук, как производство автомобилей с ДВС. Электромобили проще по конструкции, требуют меньше ремонта и настроек и в целом должны быть долговечнее, чем их бензиновые аналоги. Другими словами, в случае действительно массового производства электромобилей работу могут потерять от трети до половины нынешних сотрудников автопроизводства и автосервиса. А это, по мнению ACEA, может привести к тому, что они называют «социальной катастрофой».

Для подкрепления своей позиции ACEA представила отчет, который суммирует ряд исследований, посвященных влиянию внедрения экологических технологий на рабочие места и общий рост экономики. Представляя этот отчет, генеральный секретарь ACEA Эрик Джоннарт настоятельно призывал членов Европарламента принять «реалистичные» нормы. Представители комиссии, готовившей предложения для парламента, не стали напрямую комментировать этот отчет, однако заявили, что уменьшение количества рабочих мест в производстве автомобилей с ДВС может быть компенсировано соответствующим увеличением в производстве электромобилей.