В Курганской области полицейский погиб после незаконной охоты на косулю

Следственное управление СК РФ по Курганской области возбудило два дела после после охоты в Шумихинском государственном заказнике, которая окончилась двумя смертями – косули и сотрудника правоохранительных органов.

По материалам дела, 37-летний челябинский сотрудник правопорядка с приятелем отправились на охоту в Шумихинский государственный заказник в Курганской области 19 августа. Там они убили самку косули, не имея лицензии на отстрел, сообщают в следственном управлении.

Возвращаясь после полуночи по полю, приятель полицейского за рулем «Тойоты Ленд Крузер» не справился с очередной кочкой и перевернулся. В результате от полученных травм скончался 37-летний пассажир.

Следователи СКР возбудил два дела. Первое – по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), второе – по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).