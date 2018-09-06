Самолёт из Шанхая экстренно сел в Пулково для спасения пассажирки. В Хельсинки борт улетел без неё

Прямой рейс Finnair летит в Хельсинки через Петербург из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Не предусмотренный планом вираж позволил Пулково увидеть один из самых современных авиалайнеров.

Аэробус А359 приземлился в Пулково в 13:40 шестого сентября, о чем свидетельствуют данные сайта Flightradar24. Рейс финской авиакомпании ежедневно летает из Шанхая в Хельсинки, и остановок на пути не предусмотрено. По информации «Фонтанки», экипаж в экстренном порядке сменил график после того, как женщина в салоне пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия.

Ближайшим аэропортом, по всей видимости, оказался петербургский. Пополнив бак, в 14:40 самолёт вылетел в Хельсинки. Пассажирка осталась в медпункте Пулково, ей оказывают необходимую помощь.

Аэробус финской авиакомпании – это дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолёт. Один из новейших лайнеров, тестовый полёт которого прошёл в 2013 году. Самолёты такого плана – нечастый гость в России, в Пулково такой приземлился впервые.