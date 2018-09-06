В Красном Селе разочарованный в любви едва не убил двух человек, но при виде силовиков спрятался под кровать

Двух человек едва не убил ревнивец в Красном Селе. От расправы пару спасли очевидцы и оперативно прибывший наряд вневедомственной охраны.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Петербургу и области, в пять утра 6 сентября жителей дома №5, корпус 3, по Гатчинскому шоссе разбудили шум драки и просьбы о помощи из квартиры на первом этаже. Проснувшиеся соседи бросились звонить в полицию.

Прибывшие на место наряды вневедомственной охраны и участковый обнаружили в помещении, где шла драка, девушку и юношу, истекающего кровью: у него были ножевые ранения сердца, шеи и ног. В соседней комнате, под кроватью, нашли и третьего участника кровавых событий — того, кто наносил удары.

Как выяснилось, причиной разыгравшейся утренней драмы стала неразделенная любовь. Не выдержав расставания с 21-летней жительницей Красного Села и ее новых отношений, 34-летний ревнивец проник в квартиру на первом этаже и начал наносить сопернику удары ножом. Бывшему объекту любви достались только угрозы убийством.

Агрессора доставили в 9 отдел полиции, а его более удачливого соперника — в горбольницу №26, где у него диагностировали еще перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму.