Брат в погонах следит за тобой. Ивановские полицейские закупают программу мониторинга для «ВКонтакте»

Управление МВД РФ по Ивановской области собирается приобрести программу для мониторинга страниц «ВКонтакте». Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет 85 тысяч рублей. Дата окончания подачи заявок и их рассмотрения 13 сентября, а проведение аукциона намечено на 17-е число.

Полицейских интересует поисково-аналитическая система, способная ежедневно мониторить страницы пользователей и пополнять базы данных всей информацией о владельцах, что на них содержится. Это имя, фамилия, возраст и пол, место проживания, телефоны, ссылки на страницы в других соцсетях, интересы и так далее. При этом программа сможет брать информацию только из открытых профилей «ВКонтакте».

Интересно, что при удалении страницы ее собственником вся информация так или иначе останется в базе полиции.

31 августа администрация социальной сети «ВКонтакте» предоставила пользователям возможность скрыть профиль от посторонних глаз настройками приватности. Обновление стало ответом на возросшее количество уголовных дел за репосты.