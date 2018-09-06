Ларьки, восставшие из пепла. Почему они возвращаются

Борьба с незаконными ларьками на улицах Петербурга с одной стороны весьма заметна – городская администрация регулярно проводит рейды по ликвидации таких торговых точек. Их чуть ли не демонстративно распиливают болгарками, поднимают кранами, увозят в неизвестном направлении. С другой стороны – большая часть ларьков возвращается на свои места, что сводит на нет все усилия.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Если предыдущий губернатор города Валентина Матвиенко никак не могла побороть петербургские сосульки и заносы на дорогах, то у нынешнего градоначальника Георгия Полтавченко – другая беда, разгул незаконной торговли в городе. В последние годы городские власти систематически борются с этим явлением, регистрируя жалобы на портале «Наш Петербург» и устраивая ларечникам «ночи длинных ковшей». Однако, незаконные торговцы с улиц не исчезают. «Фонтанка» решила провести собственный рейд в самых насыщенных «серыми» торговыми точками районах Петербурга – Приморском, Выборгском, и Калининском районах.

Карта незаконной торговли, с которой не смогли справиться власти

Собрав жалобы петербуржцев, что находятся в открытом доступе на городском портале «Наш Санкт-Петербург», корреспондент «Фонтанки» исследовал почти 200 точек «гнездования» незаконных ларьков в трёх северных районах Петербурга. Чтобы оценить качество работы по заявкам от населения, важность которой подчеркивал губернатор Георгий Полтавченко, создавая штаб по борьбе с незаконной торговлей, для исследования мы выбрали обращения, по которым с начала мая 2018 и до середины августа 2018 г. чиновники отчитались: проблема решена, участок от нелегальной точки освобождён.

Наша проверка показала: 68 незаконных киосков – овощные лотки, пекарни и «шавермы» – увезенные или разобранные по велению профильных ведомства, материализуются на прежних или в других самых неожиданных местах. Иногда в отчетах властей представлены фотографии словно сделанные с таких ракурсов, чтобы специально не заметить проблему.

По результатам рейда мы составили карту незаконных точек на севере Петербурга, которые стали объектами жалоб горожан, но оказались не по зубам чиновникам. Красными маячками отмечены точки, где на том же участке (или в нескольких метрах) судя по всему материализовался тот же самый, без изменений, ларёк. Желтые маячки указывают на места, где объект жалобы хоть и устранили, но в скором времени, как гриб-поганка после дождя, на участке «пророс» новый киоск с аналогичным видом торговли. Каждая точка содержит ссылку с проблемой на портале «Наш Санкт-Петербург», фотографии (до решения проблемы, после и состояние на сегодняшний день), а также небольшой комментарий. Проверку проводили с середины июля 2018 по середину августа включительно.

Лидером стал Приморский район ― 38 ларьков из 74 ликвидированных вернулись на свои места. Калининский – 16 из 41. Выборгский дал 15 проблемных точек из 75 отработанных обращений.

Заметим, в апреле этого года губернатор обещал устроить «кадровые чистки» за плохую работу районным администрациям и профильным комитетам и требовал более серьезного подхода к вопросу нелегальной торговли.

Круговорот ларьков в естественной среде обитания

Львиную долю обращений о самовольном захвате городской земли «серыми торговцами» отрабатывал комитет по контролю за имуществом – на борьбу с ларьками бросили подведомственный ему «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ). Хотя полномочий штрафовать именно за торговлю, изымать товар – у комитета и центра нету. В их сфере внимания только незаконное использование земельных участков. Всем остальным должны бы были заниматься администрации районов и комитет по законности. В Выборгском районе участки по жалобам обследовала имено районная администрация.

Как видно из самих заявок, горожанам особенно досаждают странные модули из щитовых панелей и досок конфигурации «сарай», где угнездилась традиционная летняя торговля овощами и фруктами неизвестного происхождения, киоски с шавермой, павильоны-пекарни. Все эти объекты, как правило, занимают самые проходные места на тротуарах и газонах, сбиваются целыми массивами у станций метро. Протиснуться сквозь торговый лабиринт бывает нелегко.

Так, например, торговцы оккупировали территорию у метро «Старая деревня» – развалы и ларьки заняли самые проходные места у кольца общественного транспорта и пешеходную часть Торфяной дороги. Здесь в зоне нашего внимания небольшой ларёк-пекарня, на который петербуржцы неоднократно жаловались с февраля 2018 года. ЦПЭИГИ ликвидировал его в июне, разместив фотоотчёт на портале: пекарню увозят на спецтехнике в неизвестном направлении, товар – изъят. Но уже в конце июля вновь материализовавшаяся аналогичная пекарня угощает гастрономических смельчаков пирожками. На фотографии можно увидеть, по какому узкому коридору прохожие пробираются к метро. Примечательно, что неподалёку от очага незаконной торговли находится здание администрации Приморского района.

В стремлении поймать как можно больше покупателей, наскоро сколоченный щитовой сарайчик по продаже сезонных овощей и фруктов (зимой-весной в нём торговали рыбой), практически вклинился в остановку общественного транспорта. С ларьком власти не могут справиться с декабря прошлого года.

На Енотаевской, 4, администрация не нашла приютившуюся фруктово-овощную палатку, а в Осиновой роще незамеченным остался продуктовый павильон – ракурс для фотографии, которая попала в отчёт, словно специально выбран таким образом, чтобы торговая точка не попала в кадр.

Как случайно обнаружил корреспондент, некоторые ларьки вероятно обладают даром телепортации. Так, классический кривоватый ларёк-бытовку вывезли с насиженного места на проспекте Королёва силами ЦЭПИГИ в мае: на фото чиновник составляет протокол, участок оцеплен. А через несколько дней очень похожая «архитектурная композиция», подкрашенная коричневой краской, оказывается на перекрёстке Богатырского проспекта и Гаккелевской. Впрочем, не исключено что это просто еще один образчик типового проекта.

В зоне для велосипедистов и пешеходов на Луначарского прямо на велоразметке скучковалось аж шесть торговых павильонов и фургон с выпечкой «Месье Патиссье» Абсурд ситуации в том, что несмотря на праведную нецензурную брань велосипедистов, которым приходится протискиваться между ларьками, минимум четыре павильона размещены здесь по бессрочным договорам аренды с КИО. Вне закона – ларёк с сухофруктами, который встал в пешеходной зоне и фургончик «Месье Патиссье», самый маленький из всех – после жалобы и «решения проблемы» он вновь оказался на велодорожке, а вот с «серыми» сухофруктами сложнее. Как рассказали «Фонтанке» в ККИ, у ларька есть договор на продажу… печатной продукции, а его «непрофильная» деятельность не дает чиновникам права на снос. Впрочем, о ней проинформированы коллеги из КИО.

Фото: Ольга Головина

Есть спрос – можно и без звёзд

Невольно вспоминается история, как торговец уличной едой из Сингапура получил звезду Мишлен. В своей палатке он творил отменную лапшу с курицей, был обходителен с клиентами и с полной серьёзностью относился к эстетике заведения. Так своим делом Чан Хон Менг покорил сердца экспертов Мишлен, а палатка стала, своего рода, символом сингапурского стрит-фуда. «Серые» торговцы Петербурга, если у кого и могут вызывать столь живой интерес, то только у санитарной инспекции.

Во время нашей «торговой экскурсии» мы выборочно спросили продавцов о происхождении продукции. «Это всё Краснодар. Вкусные, свежие, берите! – предлагает улыбчивая продавщица из палатки на Чёрной речке. На просьбу показать документы на товар, женщина явно обижается: «Не хочешь, не покупай. Зачем спрашиваешь?» Примерно тот же диалог состоялся еще в десятке точек. Вопрос о кассовых аппаратах и, тем более, оплате картой в большинстве случаев ставил торговцев в тупик. Правда, парочка более прогрессивных продавцов робко предложила перевести деньги через мобильный банк на личный счет.

Любопытны в вопросах гигиены киоски «шавермы» и пекарни. Если подойти к такому павильону, можно заметить грязную пластиковую канистру. Из неё продавцы моют посуду и руки, поскольку нормального водопровода у незаконных точек нет.

Внешний вид «серых» павильонов и палаток находится в полном диссонансе даже с самой депрессивной городской средой. Хоть как-то соответствовать эстетическому регламенту, который был призван унифицировать облик торговых объектов, владельцы «серых» лавок не хотят. А может быть, не считают нужным. Ведь киоски, оборудованные вентиляцией, прочным каркасом и качественным остеклением намного дороже «сараев».

Самые нелепые конструкции – лавки по продаже овощей и фруктов. Они могут сооружаться из кусков фанеры, железок, старых досок, ящиков, стекла. Сверху – козырек из щитовой панели. Но маргинальная эстетика, как правило, покупателей не сильно смущает.

Сладкие сливы, арбузы и другие лакомства привлекают целые полчища ос – корреспондент еле увернулся от укусов.

К слову, законная торговля тоже с регламентом пока «на вы» и не всегда считает нужным согласовывать внешний вид с комитетом по градостроительству и архитектуре, как того требует закон.

Фото: Ольга Головина

По чьим карманам бьёт незаконная торговля

По оценкам председателя Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимира Меньшикова, доходность одной точки уличной торговли, в зависимости от места, может составлять 300-400 тыс. рублей в месяц, если место «жирное» (например, у метро или в оживленной пешеходной зоне, в густонаселённом квартале) и около 200 тыс. рублей в месяц, если лавка стоит в малолюдном месте. «В уличной торговле самое главное – места. Предприниматели отмечают, что разница в каких-нибудь 10 метров может давать разницу в оборотах до 30%. Если рядом стоит «серый» объект, он может попросту убить законный бизнес, поскольку у нелегалов нет налоговой и арендной нагрузки и они выставляют более низкие цены», – пояснил Меньшиков.

По подсчётам «Фонтанки», если исходить из 6% налога на прибыль малых предприятий, только от обнаруженных нами 68 вновь возродившихся «серых» точек город теряет, в среднем, более миллиона рублей только налогов ежемесячно.

Генеральный директор торгового центра «Леонтина» Валентина Леонтьева оценивает потери своих арендаторов в 70%. Предприятие находится на площади Мужества, которую частенько оккупируют нелегальные торговцы. «У меня буквально на днях пятеро предпринимателей вынуждены были закрыться, поскольку нечем платить аренду и налоги – нелегалы перехватывают поток. Кассовых аппаратов у них нет, налоги не платят. Их много раз отсюда убирали, но они появлялись вновь. Наше место, полагаю, им очень удобно, потому что можно пользоваться нашей водой и туалетом, незаконно подключиться к нашим сетям – много раз отрезали подключение, но уже через пару дней кабели снова висели на наших системах, а платить приходится нам», – сетует предпринимательница, которая неоднократно обращалась к властям с просьбой убрать «шанхай».

Незаконные, но «не опасные». Как власти борются с нелегалами

До недавнего времени борьба с «серыми» торговцами, мягко говоря, не входила в приоритеты Смольного. Отношение к проблеме прослеживалось и на портале «Наш Петербург», если изучить историю заявок – более половины из которых «висят» ещё с прошлого года. В 70% случаев жалобу и ответственность долго футболили от ведомства к ведомству и так продолжалось – до мая-июля 2018 года.

Формулировки, которыми чиновники открещиваются от жалоб, заслуживают отдельного внимания. «В связи с тем, что данная проблема не требует безотлагательного принятия мер и не попадает в перечень проблем, по которым необходимо проведение срочных работ (не несет опасности для граждан), мероприятия по освобождению земельных участков будут осуществляться при наличии выделенного финансирования», – рапортует петербуржцу комитет имущественных отношений в ответе на жалобу по поводу незаконного ларька на Сизова, 34. По логике чиновников, продукты сомнительного качества и происхождения не причиняют вреда петербуржцам.

Заявку по Сизова, 34 отрабатывают аж с февраля 2017 г., пять раз сдвигая сроки решения проблемы. Отчет о демонтаже пришел только в июле 2018 г., но каково же было удивление петербуржца, когда «серый» продуктовый ларек оказался нетронутым на прежнем месте. Подача повторного обращения закончилась переносом срока на следующий год. Однако сейчас ларек снова в графике на «освобождение», сообщили «Фонтанке» в ЦПЭИГИ.

Председатель ККИ Андрей Коротков рассказал «Фонтанке» как его ведомство отрабатывает жалобы горожан. Сначала сотрудники комитета выезжают на место, обследуют участок, составляют протокол об административном правонарушении и только после этого заявка на освобождение земельного участка летит в ЦПЭИГИ. Учреждение вносит ларёк или лавку в график и демонтирует незаконные точки в соотвествии с ним. «В период с 1 января по 31 июля 2018 года от незаконно размещенного имущества освобождены 326 земельных участков (за аналогичный период 2017 года – 166 земельных участков), изъято или демонтировано свыше 1500 незаконно размещённых объектов», – отчитались в комитете.

Сейчас, по данным ведомства, идет работа над графиком сносов, намеченных на 2019 год. Можно предположить, что при таком раскладе некоторые точки смогут проработать еще не одну неделю или даже не один месяц, без уплаты налогов и арендной платы. Что касается сезонной торговли овощами и фруктами, то ближе к зимним холодам торговцы вероятно и сами покинут насиженные места, получив всю запланированную прибыль, вернувшись ближе к началу новогодних базаров.

В 2018 году на работу по освобождению города от незаконной торговли город выделил ККИ 42 млн. рублей, которые, если опираться на результаты нашей проверки расходуются, но проблему решают не окончательно. Всего на освобождение земель и помещений учреждению выделили 194,5 млн рублей на 2018-2020 годы.

«Фонтанка» изучила структуру госзакупок, которые в этом и прошлом году заключали и районные администрации и ЦПЭИГИ. Мы подсчитали, что стоимость ликвидации одного деревянного-щитового уродца обходится в среднем в 30-40 тыс. рублей. Разборка, демонтаж, подъем и транспортировка более крупного киоска (10 м2 и более) стоит от 50 до 100 тыс. рублей. В компании, которая в 2017 году демонтировала незаконные ларьки по заказу ЦПЭИГИ и районов – собеседник предпочел общаться на условиях анонимности – наши расчёты подтвердили, озвучив примерную сумму в 50 тыс. рублей за 10-метровый киоск.

Таким образом, на ликвидацию только выявленных нами 68 точек с мая по июль 2018 г. госучреждение могло израсходовать в среднем, от 2,5 – 4 млн рублей. В комитете по контролю за имуществом нашу цифру не опровергли и не подтвердили.

Конечно, финансирование идет не только на снос ларьков, и если речь заходит о объектах большего размера (а за последний год в городе сносили и незаконно построенные торговые центры, и прочее), то на это требуются значительно более серьезные затраты.

К слову, для нелегалов снос киоска – потеря невеликая. Демонтированный ларёк, если верить сервису «Авито», с легкостью можно заменить на аналогичный. Раскошелившись на 15-20 тысяч рублей можно купить торговую палатку с ящиками, более качественный киоск обойдётся дороже – 50-60 тысяч рублей.

Штаб, алло

Так или иначе, штабу по борьбе с незаконной торговлей под председательством вице-губернатора Александра Говорунова пока есть над чем работать. Стоит подчеркнуть, что портал «Наш Санкт-Петербург» тоже находится в ведении чиновника.

В распоряжении редакции имеются протоколы заседаний. В феврале штаб развернул бурную деятельность, суля еженедельные рейды, отчёты, адресные программы. Но уже в апреле стало ясно, что районные чиновники, которым поручили дважды в неделю обходить свои владения, дублируют отчеты, а полицейские не горят желанием участвовать в мероприятиях.

На апрельском заседании Александр Говорунов призвал к «плановости, регулярности, жесткости в отношении нарушителей», чтобы навести порядок, пригрозил «кадровыми решениями», если должностные лица будут работать спустя рукава. С мая и по сегодняшний день чиновники заседаний не проводили – видимо, сказался сезон отпусков.

К слову, состав групп проверяющих никак не регламентирован – они могли бы состоять из сотрудников районных администраций, ККИ, КИО, полицейских и др. представителей власти. Будь так, «великолепные пятерки» или «шестерки» могли бы систематически совершать обходы, штрафуя незаконных предпринимателей сразу по нескольким статьям городского и федерального КоАП: самовольное занятие земельного участка, незаконная предпринимательская деятельность, торговля в неположенном месте. Досталось бы и тем, кто нарушает условия договоров аренды, торгуя, к примеру, овощами вместо печатной продукции.

Новая ларёчная политика Петербурга и московский kpi

Депутат петербургского законодательного собрания и член штаба по борьбе с незаконной торговлей Денис Четырбок убеждён: главным препятствием в борьбе с нелегальными торговцами является отсутствие действенного механизма изъятия товара.

«У нас пока не решен вопрос, где изъятый товар будет храниться. Скоропортящаяся продукция, продукция длительного хранения – для каждого вида товаров нужны свои условия хранения, каждую единицу товара необходимо описать. Это целый ворох ворох административных процедур. Поэтому действующий закон почти не применяется на практике. Если вы просто согнали торговца с места, через какое-то время он вернется, если изъяли товар, то ему просто нечем будет торговать. Уверен, упростив процедуру изъятия, мы решим и проблему и несанкционированной торговли в городе», – комментирует парламентарий.

Инициатива Четырбока по упрощению процедуры изъятия товара, который предлагает наделить соответствующими полномочиями Роспотребнадзор, профильные комитеты и органы местного самоуправления, прилетела в Москву в начале лета 2018 г. С осени минувшего года в петербургском парламенте «зреют» поправки в городской КоАП, по которым нелегальный торговец больше не получит безобидных предупреждений, а будет сразу оштрафован.

Сейчас по информации Четырбока предупреждениям отделываются почти 30% нелегалов «Кого можно напугать предупреждениями? – справедливо отметил он, – незаконных предпринимателей необходимо сразу наказывать рублём. Это более действенная мера». Депутат сообщил, что замена предупреждений на штрафы произойдёт уже нынешней осенью.

«Информация об освобожденном земельном участке в обязательном порядке направляется в КИО или в администрацию района для решения о вовлечении его в дальнейший оборот», – так видит один из путей решения проблемы глава ККИ Андрей Коротков, – «Важно, по возможности, занять земельный участок до появления на нем незаконных объектов. При этом речь не идет обязательно об установке другого, пусть и законного, ларька. Важно учитывать мнение жителей, у которых может возникать потребность в благоустройстве освобожденной территории, например установкой на ней малых архитектурных форм (скамейки, клумбы, урны, освещение и т.д.)».

По мнению Владимира Меньшикова ситуация с незаконной уличной торговлей медленно, но меняется в лучшую сторону. «Нельзя сказать, что ситуация переломлена, но позитивный вектор есть. И я это связываю с работой ККИ. К тому же, проблема незаконной торговли стала повесткой на городском уровне 3-4 года назад, когда накопилась критическая масса недовольства», – считает он. – «Еще год назад, когда проводились первые демонтажи ларьков, многие торговцы просто смеялись в лицо, дескать, всё равно через неделю будем здесь. Сейчас побаиваются. Вы говорите, что сейчас 30% ларьков вернулись на прежние места? – так это неплохой результат, на самом деле. Два года назад не менее 70% стояло бы на местах», – комментирует Меньшиков. Он подчеркнул, что проблему можно решить не только с помощью демонтажей, но и предоставив честным торговцам возможность работать по закону. «Например, в этом году прошло только 20 торгов на свободные земельные участки. В прошлом – больше 100, в позапрошлом – около 400. Получается, что для легальной деятельности рынок закрывается. Это нездоровая ситуация», – посетовал председатель объединения предпринимателей.

В департаменте торговли Москвы корреспонденту «Фонтанки» поведали о том, как столице удалось избавиться от нелегальных торговых точек. «Никаких самовольных киосков и павильонов в Москве на сегодняшний день нет и, пожалуй, быть не может – с уверенностью заявили московские чиновники, – Это получилось довольно просто: есть коллеги из госинспекции по недвижимости, которые ежедневно мониторят территорию города. Сотрудники инспекции с помощью мобильных планшетов фиксируют нарушения. Тем же в каждом из 12 округов столицы занимаются сотрудники территориальных комиссии по пресечению самовольного строительства и районные управы. Для отработки обращений жителей, например, с портала «Наш город», у них есть 8 дней – проблема не может быть не решена. Если вдруг объект появился, и его не заметила управа, но заметила комиссия или госинпекция, должностные лица в управе получают выговор и наоборот. Работа идет непрерывно, поэтому просто так поставить нестационарный объект в Москве невозможно. Сейчас территория города полностью зачищена». В столичном ведомстве уверены, что в борьбе с нелегалами важен жесткий подход – в прошлом году департамент выступили с инициативой об увеличении штрафов за незаконую предпринимательскую деятельность в столице с 5 до 50 тысяч, а также строгом kpi (ключевые показатели эффективности – ред.) для сотрудников органов исполнительной власти.

«В Москве орган государственной власти, занимающийся контролем за использованием объектов недвижимости, действует уже более 20 лет. При этом в столице еще в 2009 году принят закон «О контроле за использованием объектов недвижимости в городе Москве», который регулирует все связанные с этим отношения. В Петербурге, по сути, есть всего один состав административного правонарушения за незаконное размещение элементов благоустройства к которым, среди прочих, относится и НТО. Фактически у нас без разницы что ты незаконно установил на улице – скамейку или ларек, состав нарушения один. В Кодексе города Москвы об административных правонарушениях за нарушение в области землепользования в Москве имеется более 10 составов», – объяснил «Фонтанке» основную разницу один из собеседников в ККИ.

В администрациях Приморского и Калининского района Петербурга «Фонтанку» заверили, что совершают регулярные рейды по борьбе с нелегальными точками и столь же регулярно составляют протоколы об административных правонарушениях (полномочиями по непосредственному демонтажу с текущего года наделён только ККИ). Районные власти посетовали, что проблема повторного возникновения ларьков – общегородская, носит чисто бюрократический характер. Раньше торговцы успешно действовали по простой схеме: когда представитель района составлял протокол, фиксировал место нарушения и подавал заявку в ЦПЭИГИ на демонтаж, хитрый продавец перемещал киоск на несколько метров, после чего процедуру нужно проводить заново. В администрации Калининского района подчеркнули, что раньше такая история повторялась до бесконечности, но после того, как полномочия по освобождению городских земель от незаконных торжищ передали в ККИ, работа пошла быстрее, поскольку комитет может охватывать территории города целиком, не взирая на плюс-минус метр. Тем не менее, как показала наша проверка, торговцы от излюбленной отказываться не спешат – зачем менять то, что пока работает?

Ольга Головина, специально для «Фонтанки.ру»