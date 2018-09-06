Смольный дал добро на новый автомобильный мост в Петербурге. Переправу построят через Черную речку

В Петербурге появится новый мост – через Черную речку в створе Сердобольской улицы с подключением к набережной Черной речки и Ушаковской набережной. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

Заявление ООО «Фаворит» об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории под объект поддержали участники совещания в Смольном. «Все согласования и заключения в рамках реализации проекта получены без замечаний», – отметили в пресс-службе.

О возможном строительстве моста СМИ писали летом 2017 года. Инициатором проекта выступила Setl Group, которая в лице ООО «Фаворит» построила офисно-жилой комплекс на Ушаковской набережной (в рамках проекта девелопер проложил 600-метровый участок набережной Чёрной речки от Ушаковской набережной до Строгановского парка). Незадолго до этого «Фаворит» получил право на разработку проекта планировки автомобильного моста.

Отметим, что соседние переправы через Чёрную речку – Чернореченский мост в створе Торжковской улицы и Головинский мост на стыке Выборгской и Ушаковсковской набережных – несут большую транспортную нагрузку, особенно в часы пик, соединяя северные районы города с центром.