Десятки автомобилей застряли на российско-эстонской границе из-за новых правил таможенного оформления

Десятки автомобилей не могут пересечь российско-эстонскую границу из-за новых правил таможенного оформления. Об этом сообщает портал postimees.ee 6 сентября.

Как следует из информации, опубликованной на сайте Северо-Западного таможенного управления, с 4 сентября 2018 года вступили в силу поправки в закон о таможенном регулировании. В соответствии с ними, если у физического или юридического лица есть несколько машин, зарегистрированных за пределами России, то въехать на территорию Евразийского экономического союза беспрепятственно может лишь одно из них. Второе и последующие — только после внесения обеспечения.

Его сумма зависит от года выпуска и объема двигателя. Но в среднем это 800 – 900 тысяч рублей, или около 10 тысяч евро, уточняет postimees.ee. С проблемами столкнулись в первую очередь лизинговые автомобили (их собственником считается банк), а также семьи, где несколько машин оформлено на одно лицо.

По данным издания, въезжающие автомобили проверяют. Если выясняется, что другой автомобиль владельца уже находится в ЕАЭС, водителю предлагают уплатить пошлину или вернуться обратно.