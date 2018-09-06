«Россия не причастна к отравлению в Солсбери». Песков прокомментировал обвинения Терезы Мэй в адрес ГРУ
В Кремле отреагировали на обвинения британского премьер-министра Терезы Мэй российских властей в отравлении Скрипалей в Солсбери. Как пишет РБК, официальный комментарий 6 сентября дал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно заявляли и можем подтвердить официально еще раз: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. Россия никоим образом не причастна. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнула, что к покушению на Скрипалей не причастны какие-либо «официальные представители» России.
Накануне помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сразу после представителя МИД Марии Захаровой заявил, что названные англичанами фамилии подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян ему ни о чем не говорят.
Напомним, 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в покушении на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля ГРУ Минобороны России.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
5 сентября Королевская прокурорская служба назвала предполагаемых преступников. Ими стали граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. «Фонтанке» удалось пролить свет на эти имена.