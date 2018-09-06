«Россия не причастна к отравлению в Солсбери». Песков прокомментировал обвинения Терезы Мэй в адрес ГРУ

В Кремле отреагировали на обвинения британского премьер-министра Терезы Мэй российских властей в отравлении Скрипалей в Солсбери. Как пишет РБК, официальный комментарий 6 сентября дал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно заявляли и можем подтвердить официально еще раз: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. Россия никоим образом не причастна. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнула, что к покушению на Скрипалей не причастны какие-либо «официальные представители» России.

Накануне помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сразу после представителя МИД Марии Захаровой заявил, что названные англичанами фамилии подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян ему ни о чем не говорят.

Напомним, 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в покушении на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля ГРУ Минобороны России.