18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +23
$ 68.25р
79.37р
15:48 06.09.2018
Расширенный поиск

Происшествия
06.09.2018 14:56
Печать

В Петербурге задержали тех, от кого похищенный иностранец убегал через окно

В Петербурге задержаны подозреваемые в похищении уроженца Туркменистана. Троих соотечественников потерпевшего брали при участии сотрудников ФСБ. Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что, спасаясь от насилия, иностранец убегал через окно четвертого этажа. 

О раскрытии преступления 6 сентября сообщает ГСУ СК РФ по городу. По данным ведомства, при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователи и сотрудники госбезопасности задержали троих иностранцев. Именно они, по версии следствия, днем 11 апреля 2018 года  у станции метрополитена «Улица Дыбенко» похитили 33-летнего соотечественника. Мужчину спрятали в квартире на улице Подвойского, где жестоко избили и требовали 20 000 долларов США.

«Фонтанка» рассказывала, как отчаявшийся иностранец выбрался через окно четвертого этажа и повис на карнизе. Его мольбам вняла хозяйка квартиры этажом ниже и впустила внутрь. Пока шла спасательная операция, предполагаемые обидчики мужчины уехали на машине. Сам потерпевший утверждал, что не знал их. Владелица «нехорошей» квартиры сообщила полиции, что сдавала недвижимость студентам. 

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.09.2018 13:14

Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили совместный кампусный проект

С нового учебного года Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили кампусный проект – единую кампусную карту для студентов ITMO.FAMILY.
предоставлено компанией "Radiotel"
06.09.2018 12:42

«РадиоТел-СПб» зашел в «Усть-Лугу»

Крупнейший оператор сети TETRA в России выиграл конкурс на проведение технического обслуживания существующей сети в морском порту «Усть-Луга» в Ленинградской области и в январе 2018-го подписал соответствующий контракт сроком на два года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.09.2018 12:14

Аэрофлот запускает новый онлайн-сервис – заказ трансфера

Аэрофлот запускает новую услугу по бронированию трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира.
Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»
06.09.2018 10:35

Праздничная Спартакиада в ЖК «Северная долина» собрала более 4000 гостей

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» совместно со своей дочерней структурой «Эксплуатация ГС-СПб» провела Спартакиаду на территории жилого комплекса «Северная долина». Она была приурочена ко Дню знаний и собрала более 4 000 гостей
06.09.2018 10:20

«Алмаз – Антей» впервые примет участие в Дамасской международной ярмарке

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную продукцию гражданского назначения на 60-й Дамасской международной ярмарке
Setl City
05.09.2018 11:54

В парке возле ЖК «Солнечный город» выполнены работы по ландшафтному дизайну

Работы по ландшафтному дизайну завершены в парке отдыха возле ЖК «Солнечный город», который Setl City строит в Красносельском районе. Внутреннее пространство парка теперь разделено на уютные прогулочные зоны – насыпаны мини-холмы и оформлены отдельные зеленые участки, на которых высажены деревья и кустарники
АО «Строительный трест»
05.09.2018 10:50

Торжественное открытие нового социального объекта в ЖК OSTROV

4 сентября руководство компании «Строительный трест» в торжественной обстановке передало символический ключ от нового детского сада, расположенного в жилом комплексе OSTROV на Петровском проспекте, 5
Магазин "Кей"
05.09.2018 10:19

Подборка топовых товаров Logitech в КЕЙ

Швейцарская компания Logitech находиться на периферии производства высокотехнологичных аксессуаров для компьютера. Сегодня КЕЙ расскажет о трех самых интересных товарах Logitech, представленных в сети
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
04.09.2018 16:42

Товары для школы, которые оценят и взрослые

Впереди новый учебный год. Время, когда и дети и взрослые строят новые планы, ставят новые цели. Мы сделали для вас подборку стильных канцелярских товаров, которые вы захотите одолжить у школьников. Все это можно найти в сети народных магазинов «Галамарт», совершая ваш регулярный шоппинг
Setl City
04.09.2018 12:06

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной. Работы произведены на благотворительной основе. Обновленный обеденный зал и полностью оборудованную кухню освятили 1 сентября, в День знаний
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
04.09.2018 11:10

"Дальпитерстрой" готовит к сдаче крупный ТРЦ

К концу года СК "Дальпитерстрой" планирует сдать в эксплуатацию один из самых крупных на Васильевском острове торгово-развлекательный и деловой центр. Он будет располагаться по адресу ул. Наличная, 44.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
04.09.2018 10:30

Специальные цены на рейсы в Германию с «Уральскими авиалиниями»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии зимнего сезона снижает цены на рейсы в Германию из Санкт-Петербурга и Москвы