В Петербурге задержали тех, от кого похищенный иностранец убегал через окно

В Петербурге задержаны подозреваемые в похищении уроженца Туркменистана. Троих соотечественников потерпевшего брали при участии сотрудников ФСБ. Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что, спасаясь от насилия, иностранец убегал через окно четвертого этажа.

О раскрытии преступления 6 сентября сообщает ГСУ СК РФ по городу. По данным ведомства, при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователи и сотрудники госбезопасности задержали троих иностранцев. Именно они, по версии следствия, днем 11 апреля 2018 года у станции метрополитена «Улица Дыбенко» похитили 33-летнего соотечественника. Мужчину спрятали в квартире на улице Подвойского, где жестоко избили и требовали 20 000 долларов США.

«Фонтанка» рассказывала, как отчаявшийся иностранец выбрался через окно четвертого этажа и повис на карнизе. Его мольбам вняла хозяйка квартиры этажом ниже и впустила внутрь. Пока шла спасательная операция, предполагаемые обидчики мужчины уехали на машине. Сам потерпевший утверждал, что не знал их. Владелица «нехорошей» квартиры сообщила полиции, что сдавала недвижимость студентам.