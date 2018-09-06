Новую развязку ЗСД на севере Петербурга должны построить через три года. Смольный одобрил передачу участка под строительство

Смольнинское АО «Западный скоростной диаметр» получит земельный участок площадью 4988 кв. м в Белоострове, в районе Нового шоссе, в Курортном районе Петербурга). Там планируется строить развязку. Проект постановления городского правительства одобрили 6 сентября на совещании в Смольном, сообщила пресс-слжуба вице-губернатора Игоря Албина.

Участки в Белоострове принадлежат городу. Администрация Курортного района согласовала размещение здесь дорожного объекта. Комитет имущественных отношений и АО «Западный скоростной диаметр» в качестве инвестора заключили договор аренды участков на срок до июня 2060 года. На соглашение и строительство отвели три года.

Развязка с Западным скоростным диаметром на пересечении с Новым шоссе у Белоострова поможет быстрее попасть на Приморское шоссе и далее в Курортный район. Это одна из трёх перспективных развязок, строительство которых обсуждалось в последние годы.

Прошлым летом Смольный и ВТБ как концессионер ЗСД подписали соглашение о намерении развивать Западный скоростной диаметр, предусматривающее появление развязок на Новом шоссе, Шуваловском проспекте и в Шкиперском протоке.

АО «ЗСД» было создано в 1997 году для начала строительства Западного скоростного диаметра и принадлежит правительству города. Компания заключила концессионное соглашение с ООО «Магистраль Северной столицы», которая реализовала проект ЗСД.