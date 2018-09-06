Как ухаживать за фотоаппаратом? Советы КЕЙ

Магазин "Кей"

В этом обзоре вместе с КЕЙ мы рассмотрим основные рекомендации по уходу за фотоаппаратом.

Для переноса и хранения фотоаппаратов лучше всего подобрать сумку или чехол, в котором больше мягкого, гасящего удары материала. Основная задача – защитить камеру от ударов, влаги, излишнего холода или тепла. Не забывайте периодически проверять ремень и крепления.

Прежде чем убрать камеру в сумку, лучше её выключать, а объектив закрывать крышкой. Чтобы крышка не потерялась рекомендуем пробрести специальный шнурок.

Любой фотоаппарат нуждается в очистке от пыли других загрязнений. Для этого сразу советуем приобрести салфетки. Сухая безворсовая микрофибровая салфетка позволяет убирать пыль и следы пальцев на экранах и на объективах. Влажная салфетка или спрей необходимы, когда речь идёт об удалении сложных загрязнений.

Груша для сдувания пыли хорошо выдувает пыль и песок из тех мест, куда салфетка или тряпка просто не проникнут.

Специальные карандаши для оптики рекомендуем приобрести каждому владельцу. Самый популярный – карандаш-кисть, позволяющий удалять пыль и песок с корпуса камеры или объектива. Есть специальный карандаш и колпачок с антистатическим составом, убирающий пятна на объективе и восстанавливающий его антистатический слой.

Если загрязнения на оптике слишком велики, то можно воспользоваться специальными комплектам по очистке оптики, куда входят салфетки различных типов, ватные палочки, кисти и карандаши, а также специальные жидкие средства.

Отдельно скажем про очистку внутренних узлов камер, с отсоединяемыми объективами. Подойдут для этого груши для сдувания пыли, сухие безворсовые салфетки и ватные палочки. Однако производить такие работы нужно особенно аккуратно, чтобы не повредить узлы и механизмы камеры.

Если не планируете долгое время пользоваться фотоаппаратом, важно соблюдать условия хранения. В идеале место хранения должно быть сухим, не подверженным попаданию влаги и прямых солнечных лучей, в удалении от источников излишнего тепла или холода, а также подальше от источников излучателей (прим. СВЧ-печи). Важно удалить с корпуса, контактов и разъемов пыль, грязь и следы соли, чтобы предотвратить окисление металлических частей.

Аккумуляторы камеры и внешней вспышки рекомендуем вынуть из корпуса устройства, чтобы предотвратить протекание электролита и окисление контактов. Аккумуляторы рекомендуется не разряжать полностью.