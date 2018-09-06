Черчесов объяснил, почему назначил Дзюбу капитаном сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об ожиданиях от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги наций с Турцией, а также объяснил, почему выбрал капитаном Артема Дзюбу.

«Успели ли мы соскучиться по эмоциям от игры? Мы привыкли к ритму, настрой тот же, что и был, мы готовимся и хотим хорошо играть, ничего не изменилось. Как изучали сборную Турции? Мирча Луческу – опытный тренер, мы не знаем, кто будет играть. Важно, скорее, какая система у соперника. Что касается Дзюбы, это логично, что он капитан. У нас Игоря Акинфеева сейчас нет, Смолова тоже, Самедов приостановил выступление за сборную. Артём – самый опытный футболист команды и заслуживает выводить её как капитан», — цитирует Черчесова 6 сентября «Чемпионат.com».

Напомним, что у Черчесова и Дзюбы непростая история взаимоотношений. В июне 2017 года игрок вместе с партнером по «Зениту» Александром Кокориным опубликовал в «сторис» «Инстаграма» запись, где они прикладывали к верхней губе ладонь, изображая усы. Видео сопровождала подпись «Message». Многие восприняли это как «послание» Черчесову за то, что Кокорин вообще не был вызван в сборную, а Дзюбу оттуда отчислили. Сами игроки эту версию ни разу не подтвердили. Вскоре отношения между Дзюбой и Черчесовым наладились. Артем был вызван в сборную для участия в чемпионате мира, где он стал одним из лучших игроков команды.