Консалтинг из-под ареста. Находящийся под домашним арестом владелец «Юлмарта» открывает бизнес-университет

Находящийся под домашним арестом владелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин открывает бизнес-университет, сообщила 6 сентября пресс-служба предпринимателя.

Он будет создан на базе корпоративного университета кондитерского предприятия «Любимый Край», совладельцем которого также является Костыгин. Но образовательной лицензии у заведения не будет, оно будет работать по модели консалтинга.

«Слушателям станут доступны эксклюзивные идеи Дмитрия Костыгина в области настройки системы учета, менеджмента и построения финансовых моделей», – говорится в сообщении. Обучение будет платным. Стоимость девятимесячного курса составит 175 000 рублей. Но по итогам вступительного тестирования трем лучшим абитуриентам будет предоставлен кредит на обучение.

Занятия начнутся 5 октября. Преподавателями выступят топ-менеджеры принадлежащих Дмитрию Костыгину компаний — Елена Стрельцова («Оптоклуб «Ряды») и Ирина Снегова («Любимый Край»). Но сам предприниматель, находящийся под домашним арестом, пока не сможет поделиться знаниями. «У Костыгина будет своя обучающая программа. Пока неизвестно, сможет ли он вести ее, но над этим работают адвокаты», – уточнили в пресс-службе.