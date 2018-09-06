Медведев нашел себе пресс-секретаря в информагентстве «Россия сегодня»

Пресс-секретаря главы правительства РФ Наталью Тимакову сменит Олег Осипов, ранее исполнявший обязанности первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня».

Переход 40-летнего Осипова на новую работу подтвердил руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, сообщает 6 сентября «Коммерсант».

Информация о том, что Тимакова, которая была пресс-секретарем Дмитрия Медведева с 2008 года, уйдет во Внешэкономбанк, появилась еще в июне, хотя она сама эти сведения не подтверждала. Лишь сегодня Тимакова рассказала журналистам, что переход в ВЭБ все-таки состоится. В СМИ сообщали, что ее зарплата на новом месте работы якобы составит около 2 млн рублей в месяц.

Олег Осипов трудится в РИА Новости с 1999 года, куда пришел после окончания МГУ. Он успел поработать корреспондентом дипломатической редакции, а затем перешел в «кремлевский пул». В 2007 году будущий пресс-секретарь Медведева возглавил политическую редакцию агентства. В 2015-м Осипов занял пост первого заместителя главреда МИА «Россия сегодня» (под началом Маргариты Симоньян). Сама Симоньян так прокомментировала это назначение: «Мы работали вместе еще в кремлевском пуле в моей и его юности, последние 4 года Олег был моим первым замом в МИА "Россия сегодня", и за столько лет ни одного прокола или нечестности я за ним не знала и не знаю. И кстати, чинопочитания тоже не было никогда. Олег всегда держался независимо, за что его и уважают».

Олег Осипов награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени.