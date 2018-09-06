18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +23
$ 68.25р
79.37р
15:49 06.09.2018
Расширенный поиск

Бизнес
06.09.2018 14:26
Печать

Forbes огласил список богатейших российских семей. Первое место осталось за Гуцериевыми, Ротенберги — на втором

Журнал Forbes опубликовал 6 сентября ежегодный рейтинг богатейших семей России. Во многих из них произошел передел бизнеса, тем не менее на позиции в списке это повлияло несильно. 

Первое место второй год подряд занимает семья Гуцериевых. Совладельцы группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и Саит-Салам Гуцериев, гендиректор «Фортеинвеста» Саид Гуцериев и гендиректор «М.Видео» Билан Ужахов обладают состоянием в 5,97 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом оно сократилось на 3,94 млрд. Из списка выбыл племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов, основной акционер и президент Бинбанка. Он вложил все свои активы в терпящее бедствие финансовое учреждение, которое в итоге было санировано Центробанком и стало государственным.

На второй позиции четвертый год подряд находятся Ротенберги, состояние которых оценивается в 4,85 млрд долларов.  В этом году им удалось немного, но разбогатеть. Состав семьи Ротенбергов тоже претерпел изменения: вместо Романа Ротенберга, сына Бориса, в списке указана дочь Аркадия Лилия Ротенберг, которой пришлось передать часть активов ее брата Игоря, попавшего под санкции США. 

Третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в 3,14 млрд, в прошлом году их не было в рейтинге Forbes.

Четвертая строчка сохранилась за семьей Шаймиевых с 2,48 млрд долларов. Богатейшая семья Татарстана, в которую входят сыновья бывшего президента республики, владеет активами группы нефтеперерабатывающих компаний ТАИФ. 

Семья Рахимкуловых с состоянием 1,7 млрд долларов поднялась в рейтинге на одну строчку и заняла пятое место. Им принадлежат акции OTP Bank и нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и других компаний. 

На шестом месте — Сергей и Николай Саркисовы, акционеры банка «РЕСО Кредит», с состоянием 1,5 млрд.

Седьмое место заняли Николай и Кирилл Шамаловы, владеющие 1,47 млрд долларов. Кирилла Шамалова Reuters называл мужем дочери Путина; впрочем, позже в СМИ сообщали, что молодые развелись. Отец и брат владеют акциями нефтяной компании «Сибур» и банка «Россия». 

Семья Бажаевых оказалась на восьмой строчке. Они занимаются драгметаллами, владеют компанией «Русская платина» и курортом на Сардинии. 

Предпоследнее место досталось владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. «Сумма» объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Состояние братьев оценивается в 1,4 млрд долларов. По сравнению с предыдущим годом, они слетели на четыре строчки вниз, но не выбыли из рейтинга, несмотря на обвинения в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. 

Замыкает десятку богатейших семей России семья Зубицких, владельцы ПАО «Кокс» с состоянием в 1,06 млрд долларов.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.09.2018 13:14

Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили совместный кампусный проект

С нового учебного года Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили кампусный проект – единую кампусную карту для студентов ITMO.FAMILY.
предоставлено компанией "Radiotel"
06.09.2018 12:42

«РадиоТел-СПб» зашел в «Усть-Лугу»

Крупнейший оператор сети TETRA в России выиграл конкурс на проведение технического обслуживания существующей сети в морском порту «Усть-Луга» в Ленинградской области и в январе 2018-го подписал соответствующий контракт сроком на два года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.09.2018 12:14

Аэрофлот запускает новый онлайн-сервис – заказ трансфера

Аэрофлот запускает новую услугу по бронированию трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира.
Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»
06.09.2018 10:35

Праздничная Спартакиада в ЖК «Северная долина» собрала более 4000 гостей

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» совместно со своей дочерней структурой «Эксплуатация ГС-СПб» провела Спартакиаду на территории жилого комплекса «Северная долина». Она была приурочена ко Дню знаний и собрала более 4 000 гостей
06.09.2018 10:20

«Алмаз – Антей» впервые примет участие в Дамасской международной ярмарке

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную продукцию гражданского назначения на 60-й Дамасской международной ярмарке
Setl City
05.09.2018 11:54

В парке возле ЖК «Солнечный город» выполнены работы по ландшафтному дизайну

Работы по ландшафтному дизайну завершены в парке отдыха возле ЖК «Солнечный город», который Setl City строит в Красносельском районе. Внутреннее пространство парка теперь разделено на уютные прогулочные зоны – насыпаны мини-холмы и оформлены отдельные зеленые участки, на которых высажены деревья и кустарники
АО «Строительный трест»
05.09.2018 10:50

Торжественное открытие нового социального объекта в ЖК OSTROV

4 сентября руководство компании «Строительный трест» в торжественной обстановке передало символический ключ от нового детского сада, расположенного в жилом комплексе OSTROV на Петровском проспекте, 5
Магазин "Кей"
05.09.2018 10:19

Подборка топовых товаров Logitech в КЕЙ

Швейцарская компания Logitech находиться на периферии производства высокотехнологичных аксессуаров для компьютера. Сегодня КЕЙ расскажет о трех самых интересных товарах Logitech, представленных в сети
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
04.09.2018 16:42

Товары для школы, которые оценят и взрослые

Впереди новый учебный год. Время, когда и дети и взрослые строят новые планы, ставят новые цели. Мы сделали для вас подборку стильных канцелярских товаров, которые вы захотите одолжить у школьников. Все это можно найти в сети народных магазинов «Галамарт», совершая ваш регулярный шоппинг
Setl City
04.09.2018 12:06

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной. Работы произведены на благотворительной основе. Обновленный обеденный зал и полностью оборудованную кухню освятили 1 сентября, в День знаний
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
04.09.2018 11:10

"Дальпитерстрой" готовит к сдаче крупный ТРЦ

К концу года СК "Дальпитерстрой" планирует сдать в эксплуатацию один из самых крупных на Васильевском острове торгово-развлекательный и деловой центр. Он будет располагаться по адресу ул. Наличная, 44.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
04.09.2018 10:30

Специальные цены на рейсы в Германию с «Уральскими авиалиниями»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии зимнего сезона снижает цены на рейсы в Германию из Санкт-Петербурга и Москвы