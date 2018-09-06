Forbes огласил список богатейших российских семей. Первое место осталось за Гуцериевыми, Ротенберги — на втором

Журнал Forbes опубликовал 6 сентября ежегодный рейтинг богатейших семей России. Во многих из них произошел передел бизнеса, тем не менее на позиции в списке это повлияло несильно.

Первое место второй год подряд занимает семья Гуцериевых. Совладельцы группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и Саит-Салам Гуцериев, гендиректор «Фортеинвеста» Саид Гуцериев и гендиректор «М.Видео» Билан Ужахов обладают состоянием в 5,97 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом оно сократилось на 3,94 млрд. Из списка выбыл племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов, основной акционер и президент Бинбанка. Он вложил все свои активы в терпящее бедствие финансовое учреждение, которое в итоге было санировано Центробанком и стало государственным.

На второй позиции четвертый год подряд находятся Ротенберги, состояние которых оценивается в 4,85 млрд долларов. В этом году им удалось немного, но разбогатеть. Состав семьи Ротенбергов тоже претерпел изменения: вместо Романа Ротенберга, сына Бориса, в списке указана дочь Аркадия Лилия Ротенберг, которой пришлось передать часть активов ее брата Игоря, попавшего под санкции США.

Третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в 3,14 млрд, в прошлом году их не было в рейтинге Forbes.

Четвертая строчка сохранилась за семьей Шаймиевых с 2,48 млрд долларов. Богатейшая семья Татарстана, в которую входят сыновья бывшего президента республики, владеет активами группы нефтеперерабатывающих компаний ТАИФ.

Семья Рахимкуловых с состоянием 1,7 млрд долларов поднялась в рейтинге на одну строчку и заняла пятое место. Им принадлежат акции OTP Bank и нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и других компаний.

На шестом месте — Сергей и Николай Саркисовы, акционеры банка «РЕСО Кредит», с состоянием 1,5 млрд.

Седьмое место заняли Николай и Кирилл Шамаловы, владеющие 1,47 млрд долларов. Кирилла Шамалова Reuters называл мужем дочери Путина; впрочем, позже в СМИ сообщали, что молодые развелись. Отец и брат владеют акциями нефтяной компании «Сибур» и банка «Россия».

Семья Бажаевых оказалась на восьмой строчке. Они занимаются драгметаллами, владеют компанией «Русская платина» и курортом на Сардинии.

Предпоследнее место досталось владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. «Сумма» объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Состояние братьев оценивается в 1,4 млрд долларов. По сравнению с предыдущим годом, они слетели на четыре строчки вниз, но не выбыли из рейтинга, несмотря на обвинения в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Замыкает десятку богатейших семей России семья Зубицких, владельцы ПАО «Кокс» с состоянием в 1,06 млрд долларов.