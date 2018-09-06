За обрушение строительных лесов на Гражданской спросят с инженера

В обрушении строительных лесов на Гражданской улице в Петербурге обвинили главного инженера. Ему вменили статью о нарушении правил безопасности при проведении работ, сообщает 6 сентября ГСУ СК РФ по городу.

«Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу 35-летнему главному инженеру одной из коммерческих структур предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ», – отмечает пресс-служба.

Ведомство пишет об избранной мере пресечения, не уточняя, какая конкретно выбрана.

Напомним, 14 августа 2018 года у дома на Гражданской улице, 8, обрушились строительные леса – с 4-го по 1-й этаж. Пострадали пятеро рабочих строительной компании «Альтернатива», которые проводили капитальный ремонт фасада здания. Один человек умер в больнице.