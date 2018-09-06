«Доктор Лошадь» идёт к вам

«Доктор Лошадь. Версия 2.0» - это новая программа организации «Аккорд», которая проводит реабилитацию посредством иппотерапии. О том, как лошадь может помочь человеку, специалисты готовы рассказать и показать всем желающим. Для этого «Аккорд» проводит серию семинаров и мастер-классов, один из которых состоится уже 8 сентября.

Региональная общественная организация «Аккорд» вот уже много лет занимается иппотерапией – реабилитацией посредством лечебной верховой езды. Сейчас здесь полным ходом идет реализация социально-ориентированной просветительской программы по созданию и проведению системы мероприятий, направленных на повышение доступности и обеспечение должного качества оказания услуги иппотерапии «Доктор Лошадь. Версия 2.0.».

Все мероприятия программы рассказывают об иппотерапии и дают возможность участникам не только теоретически познакомиться с методом, но и реально ощутить себя на коне, поучаствовав в практических занятиях.

Совсем скоро начнется череда двухдневных семинаров для специалистов сферы социальной защиты и реабилитации, «Дни здоровья» для самих инвалидов, а также откроется «Школа волонтера» – цикл занятий для тех, кто уже помогает или только собирается помогать в иппотерапевтических проектах.

Горожане и специалисты со всех регионов страны и ближнего и дальнего зарубежья уже смогли стать участниками первого из десяти мастер-классов программы. Он был показан на прошедшей в Санкт-Петербурге юбилейной Х Международной иппотерапевтической конференции «Опыт и перспективы развития абилитации и реабилитации с помощью лошади», которая проводилась в рамках ХХ Международной конной выставки «Иппосфера» в Экспо-Форуме. Мастер-класс посетили более 40 специалистов, а зрителями стало огромное количество участников и гостей выставки. Им рассказали об одном из направлений иппотерапии – интерактивной вольтижировке в системе адаптивной верховой езды. Участники смогли попробовать свои силы на манеже и верхом, а также получили теоретические знания.

Следующий мастер-класс специалисты РОО «Аккорд» проведут для широкой общественности уже 8 сентября на Дне Лесколовского сельского поселения. Все желающие смогут познакомиться с иппотерапией и задать вопросы ведущим специалистам программы. В «Аккорде» надеются, что это поможет большему числу людей узнать об иппотерапии. Отметим, что программа «Доктор Лошадь. Версия 2.0.» реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

А для тех, кто хочет участвовать в иппотерапевтических проектах и помогать доброму делу реабилитации инвалидов «Аккорд» открыл регистрацию на серию бесплатных информационно-практических семинаров для волонтеров.

«Мы ждем студентов, конников и просто социально ответственных граждан. Также это прекрасная возможность для конных клубов сделать первый шаг для освоения новой специализации – адаптивной верховой езды. Занятия тоже будут проходить в рамках проекта РОО «Аккорд» «Доктор лошадь. Версия 2.0», выигравшего финансирование президентского гранта. Поэтому они бесплатны, уровень знаний качественный, подход профессиональный», – говорят в организации.

В «Аккорде» обращают внимание на то, что количество мест ограничено, а записаться на семинары можно ЗДЕСЬ.