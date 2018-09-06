Почему Интернет может «сломаться» 11 октября

9 Почему же тогда нас пугают «сбоями в работе» Интернета?

Есть вероятность того, что оператор, который не принял новый ключ и не записал его, не будет принимать ответы DNS. Он будет считать их не валидными и соответственно не передаст адрес пользователю. А у того соответственно не откроется сайт или приложение. Это реальный риск, но так как мы говорим, что большая часть операторов все уже сделали, то это коснется очень небольшого числа пользователей. По нашим оценкам, это 0,04% от числа пользователей во всём мире. Считается, что Интернетом пользуются от 3,5 до 4 миллиардов человек.