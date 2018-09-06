Реставрация оставила Императорское училище без исторической плитки. Её вывезли как строительный мусор

Реставрационные работы в корпусе Университета ИТМО в центре Петербурга не пощадили метлахскую плитку завода Эрлиха в парадном вестибюле. Подход к ремонту памятника регионального значения уже проверяет КГИОП.

Как сообщили в Санкт-Петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) 6 сентября, варварским способом реставрируют здание Императорского коммерческого училища на улице Ломоносова, 9. Метлахскую плитку завода Эрлиха, которой отделан парадный вестибюль, раскололи и вывезли как строительный мусор.

Здание Императорского коммерческого училища было построено в первой половине XIX века, оно относится к объектам культурного наследия регионального значения. Пользователем является Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. В ИТМО «Фонтанке» сообщили, что работы в здании проводятся с разрешения комитета по охране памятников (КГИОП). Реставрация, действительно, согласована, подтвердили в комитете. Сейчас специалисты проверяют, включает ли разрешение вольное обращение с убранством.

Читатели рассказали «Фонтанке», что плитку разнесли кувалдой несколько дней назад. Интересующиеся исторической отделкой парадных были готовы выкупить хотя бы часть с клеймом производителя – «М.Ф.З. А. Эрлихъ С.П.Б», но спасать уже было нечего.

«Согласно историко-культурной экспертизе, «сохранившееся покрытие из метлахской плитки реставрируется в соответствии с технологическими рекомендациями». По факту в настоящий момент в вестибюле полностью разобраны не только полы, но и само перекрытие. Градозащитники подготовили заявление о преступлении по факту повреждения объекта культурного наследия в органы МВД», – заявили в ВООПиК.