Мэра на Филиппинах застрелили прямо в его кабинете. Это третий глава города, убитый за три месяца

На Филиппинах убит мэр города Ронда в провинции Себу. Как сообщает 6 сентября CNN, вооруженные люди расстреляли Мариано Бланко прямо в его кабинете в здании мэрии.

Личности преступников не установлены, ведется расследование. Причем за последние полгода — это уже четвертое убийство сотрудников городских администраций на Филиппинах.

Пять месяцев назад при точно таких же обстоятельствах погиб заместитель мэра Ронды Джон Унгаб. В июле были ликвидированы мэры еще двух городов. Главу Тануана Антонио Халили снайпер застрелил во время церемонии поднятия флага прямо возле здания городской администрации. Мэра города Генерал Тинио Фердинанда Боте в упор расстрелял мотоциклист, когда чиновник ехал в своем автомобиле.

Всего за время президентства Родриго Дутерте (вступил в должность в 2016 году) были убиты мэры 15 городов. Многие из погибших, по данным СМИ, были связаны с наркоторговлей.