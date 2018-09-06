«Все изменилось благодаря тебе, и с тех пор внутри меня — небо». Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси стал отцом
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси стал папой в четверг, 6 сентября. Об этом сообщил сам аргентинский футболист в своих соцсетях. Себастьян и его девушка Ванесса назвали девочку Франческой.
Yo soy el hombre más afortunado me ha tocado un ser el que conoce cada línea de tu mano el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti todo es amor por ti mi corazón te abrí desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así que bendición hallarte al instante en que se fue la luz llegaste tú. Me despierto agradecido con tu aire yo respiro tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Bienvenida Francesca Pilar Driussi.❤️😍👸
«Я самый счастливый человек, мне повезло быть с человеком, который знает каждую линию твоей руки, который заботится о тебе и идет со тобой рука об руку. Все изменилось благодаря тебе, вся любовь для тебя, мое сердце открылось для тебя и с тех пор внутри меня — небо», – пишет футболист.
Себастьян Дриусси перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес, Аргентина). Сумма трансфера составила 15 млн евро. Тем летом это была вторая по стоимости покупка петербургского клуба после Леандро Паредеса, который, в свою очередь, обошелся в 23 млн евро. С тех пор Дриусси сыграл 43 матча за «Зенит» во всех турнирах и забил 6 голов.