«Все изменилось благодаря тебе, и с тех пор внутри меня — небо». Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси стал отцом

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси стал папой в четверг, 6 сентября. Об этом сообщил сам аргентинский футболист в своих соцсетях. Себастьян и его девушка Ванесса назвали девочку Франческой.

«Я самый счастливый человек, мне повезло быть с человеком, который знает каждую линию твоей руки, который заботится о тебе и идет со тобой рука об руку. Все изменилось благодаря тебе, вся любовь для тебя, мое сердце открылось для тебя и с тех пор внутри меня — небо», – пишет футболист.

Себастьян Дриусси перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес, Аргентина). Сумма трансфера составила 15 млн евро. Тем летом это была вторая по стоимости покупка петербургского клуба после Леандро Паредеса, который, в свою очередь, обошелся в 23 млн евро. С тех пор Дриусси сыграл 43 матча за «Зенит» во всех турнирах и забил 6 голов.