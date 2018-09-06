Петербургские депутаты не хотят заседать в день крестного хода по Невскому

Петербургские парламентарии могут начать осеннюю сессию на день раньше. Об этом «Фонтанке» 6 сентября рассказали несколько депутатов.

Предполагалось, что первое заседание состоится 12 сентября, однако сотрудникам и депутатам объявили о том, что по ряду причин его перенесут на день раньше. Как утверждают собеседники нашего издания, инициатором стал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, который хочет принять участие в шествии.

На первом заседании также планируется рассмотреть законопроект о льготах на транспорт и оплату ЖКХ для женщин с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. Данный документ внесли в августе депутаты от «Единой России». Одновременно тему дополнительных льгот для людей пенсионного возраста должны поднять на федеральном уровне.

Федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста был принят Государственной думой в первом чтении в июле. Документ предполагает повышение пенсионного возраста у женщин – до 63 лет к 2034 году, у мужчин – до 65 лет к 2028 году. В августе Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал смягчить реформу.

12 сентября по Невскому проспекту в Петербурге пройдет традиционный крестный ход в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру. В этот раз вместе с процессией от Казанского собора до Александро-Невской лавры пронесут мощи святителя Спиридона Тримифунтского.