Франция готова нанести удар по Сирии в случае применения правительственными войсками химоружия

Вооруженные силы Франции готовы нанести удары по сирийским объектам, если армия Асада применит химоружие в отношении боевиков в провинции Идлиб. Об этом 6 сентября заявил командующий французской армией, сообщает агентство Reuters.

Глава штаба армии Франции Франсуа Лекуантр ожидает, что ликвидация последних очагов сопротивления «Исламского государства» (террористическая организация запрещена на территории РФ) в Ираке и Сирии завершится к концу ноября.

В апреле 2018 года Франция выпустила крылатые ракеты по «центру производства химоружия сирийского режима» со своего фрегата в Средиземном море. Министерство обороны России тогда заявило, что не зафиксировало участия европейской страны. В ответ французы опубликовали видео обстрела.

Напомним, Минобороны РФ ожидали провокации с использованием химоружия на минувшей неделе. Но операция не состоялась. Тем не менее, обстановка остается напряженной. В Персидском заливе пришвартован американский эсминец, который при применении химоружия армией Асада нанесет массированный удар по сирийским объектам. Также к сирийским берегам направилась атомная подлодка США с «томагавками» на борту. В противовес американскому флоту в Средиземном море усилены позиции флота российского. Также в районе Сирии прошли учения стратегических бомбардировщиков и истребителей.