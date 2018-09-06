Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили совместный кампусный проект

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

С нового учебного года Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили кампусный проект – единую кампусную карту для студентов ITMO.FAMILY.

Кампусная карта – это банковская карта платежной системы «МИР» Банка «Санкт-Петербург», на которую студенты будут получать стипендию. Кроме того, карта будет служить пропуском в здания вуза. В дальнейшем кампусная карта также заменит читательский билет университетской библиотеки, пропуск в общежития университета, зачетную книжку. Уже сейчас карты подключены к программе лояльности «Ярко» Банка «Санкт-Петербург», а в будущем по карте можно будет получать скидки и бонусы в корпоративном магазине ITMO.STORE, в столовых и у партнеров университета.

Сейчас кампусную карту получают студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры Университета ИТМО – на сегодняшний день это 3,6 тысяч человек. Уже скоро кампусный проект охватит и других студентов и преподавателей вуза.

«Университет ИТМО и Банк «Санкт-Петербург» – долгосрочные стратегические партнеры. Мы реализуем несколько значимых совместных проектов в области научных и технических разработок, классического и инновационного банкинга. Вдохновляет, что в результате нашего сотрудничества рождаются практичные, ценные решения для студентов, преподавателей и инновационного развития финансовой отрасли в целом», – говорит Заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

«Благодаря долгосрочному партнерству с Банком «Санкт-Петербург» мы переходим к новому этапу цифровизации процессов в кампусе университета. Кампусный проект позволит сделать учебный процесс студентов и работу сотрудников проще и эффективнее, открыть новые возможности по исследованию качества обучения, повысить уровень безопасности на территории вуза», – комментирует первый проректор Университета ИТМО Дарья Козлова.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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