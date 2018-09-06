Шесть студентов пострадали в ДТП в Ставрополе – в день покупки авто

Ночные катания студентов по Ставрополю закончились серьёзной аварий, сообщает 6 сентября «ДорИнфо» со ссылкой на ГИБДД Ставропольского края.

Накануне поздно вечером на перекрёстке улиц Ленина и Краснофлотской, по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21140 при совершении поворота налево не пропустил встречную «Ладу Приору» и врезался в неё.

Травмы получили шесть человек: 21-летний водитель «Приоры» и четыре его пассажира, а также пассажир «14-й». Все пострадавшие – студенты одного из городских вузов Ставрополя в возрасте от 19 лет до 21 года.

Предполагаемый виновник ДТП, 23-летний юноша, остался невредим. Любопытно, что его водительский стаж составляет менее года, при этом нарушений ПДД за ним не зафиксировано, а автомобиль был куплен в день аварии.

Водитель «Приоры» хоть и моложе, но стаж имеет двухлетний. За это время его штрафовали за нарушение ПДД около десяти раз, в основном за превышение скоростного режима.