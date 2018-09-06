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06.09.2018 16:02
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LEGENDA подарила школе в Санкт-Петербурге новый стадион

LEGENDA подарила школе в Санкт-Петербурге новый стадион

LEGENDA Intelligent Development

Новый спортивный комплекс появился в школе № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга, недалеко от места строительства премиального дома от LEGENDA на Институтском проспекте, 16.

Обновленный спортивный комплекс включает в себя стадион для бега, футбольное поле, баскетбольную площадку, специально отведенное место для прыжков в длину, турники и перекладины для выполнения упражнений, а также крытые трибуны для зрителей.

LEGENDA Intelligent Development

«Семейная философия – это основополагающий принцип идеологии LEGENDA при создании современного городского жилья, который прослеживается во всех наших проектах. Ориентируясь на семейного покупателя, мы понимаем, что его жизнь не ограничивается рамками его жилища. Семьям с детьми крайне важен достойный уровень жизни для их детей: где они учатся, проводят досуг, занимаются спортом, –комментирует директор по маркетингу и рекламе LEGENDA Всеволод Глазунов, –  Поэтому мы с радостью воспользовались возможностью поучаствовать в проекте реконструкции спортивного комплекса школы №76, находящейся в шаговой доступности от нашего нового проекта. Уличная спортивная площадка школы № 76 требовала полного обновления, включая инвентарь, спортивные снаряды и элементы благоустройства. На наш взгляд, теперь занятия спортом на свежем воздухе будут более позитивными, яркими и, что немаловажно, безопасными».

Создание новой спортивной площадки для школы стал не единственным вкладом LEGENDA в ремонт и восстановление социальных объектов. В рамках подготовки к новому учебному году компания отремонтировала несколько помещений в двух детских садах Выборгского района. 

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

LEGENDA Институтского – застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ИНСТИТУТСКОГО", проектная декларация на сайте http://inst16.ru/documentation

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