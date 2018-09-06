Стрелявшего на встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья нашли. Но составили только административный протокол

Стрелявший во время встречи кандидата в губернаторы Подмосковья с избирателями доставлен в полицию. Ему вручили административный протокол. Уголовной оценки происшествие не получило.

Как сообщает 6 сентября «Медуза» со ссылкой на ТАСС, полицейские установили личность стрелка и доставили его в отдел. По версии силовиков, мужчина стрелял в воздух из травматики и ни в кого не попал. Ему вручили административный протокол по статье 20.13 (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах). Нарушителю спокойствия грозит до 100 тысяч рублей штрафа.

Напомним, вечером 5 сентября в деревне Мехово Сергиево-Посадского района кандидат от«Альянса зелёных» Лилия Белова проводила встречу с избирателями. По утверждению представителей ее штаба, во время мероприятия из легковой машины несколько раз выстрелили в сторону кандидата. Белова сочла это покушением и написала заявление в правоохранительные органы.