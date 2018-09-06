Байкера Ерему отдали под суд за стрельбу при полицейских и долги по зарплате

Дело петербургского предпринимателя Виталия Ермолаева, более известного как байкер Ерема, передано в Невский районный суд. Он сидит под арестом за стрельбу в присутствии полицейских.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 6 сентября, Ермолаев обвиняется в том, что 13 июля на Ольховой улице при виде служебного автомобиля полиции начал беспричинно убегать, а в ответ на требование остановиться и предъявить документы выстрелил из пистолет «Люгер» и пообещал применить насилие в отношении сотрудников.

Второй эпизод в деле связан с невыплатой зарплаты работникам компании «Омега», гендиректором которой Ермолаев являлся. Сумма задолженности составила 3,2 млн рублей. «Ермолаев вину признает», – добавили в пресс-службе.

Обвиняемый находится под арестом с середины июля. Мера пресечения ему избрана до 13 сентября.