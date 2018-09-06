Министр экономического развития рассказал анекдот про Брежнева в ответ на вопрос о курсе рубля

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не ожидает падения курса рубля в ближайшей перспективе. Как пишет РБК, об этом чиновник заявил 6 сентября на Московском финансовом форуме.

По словам Орешкина, нет «ни одной долгосрочной причины, чтобы произошли серьезное ослабление рубля и кардинальный структурный сдвиг».

«Знаете, как в том анекдоте, когда Брежнев бежит кросс и говорят о том, что его соперник пришел вторым с конца (они вдвоем бегут), а Брежнев занял призовое место. Так же и здесь с точки зрения рубля: [говорят] пятый с конца из шести валют [развивающихся стран]», — сказал министр.

И подчеркнул, что есть валюты гораздо слабее рубля — например, турецкая лира, аргентинский песо, южноафриканский рэнд, бразильский реал и индийская рупия. Ситуация в этих странах, по мнению Орешкина, гораздо хуже. В России же большинство проблем связаны с санкциями, отметил министр.

Отметим, накануне Минэкономразвития повысило среднегодовой курс доллара на 2018 год с 60,8 до 61,7 руб. На торгах Московской биржи американская валюта сейчас стоит 68,28 руб. – за утро она прибавила 35 копеек. Напомним, падение отечественной валюты продолжается с апреля 2018 года. Только за август она потеряла более 8% на фоне новостей о введении новых санкций США.