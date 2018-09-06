18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +23
$ 68.25р
79.37р
13:29 06.09.2018
Расширенный поиск

Общество
06.09.2018 13:02
Печать

Ростех показал «полностью русский» мобильный телефон для флота. Аппарат готовятся принять на вооружение

Госкорпорация «Ростех» показала отечественный мобильный телефон для флота. Многофункциональный интегрированный комплекс связи (МИКС) разработан петербургским ПАО «Интелтех», входящим в холдинг «Росэлектроника», сообщается на сайте госкорпорации 6 сентября.

МИКС предназначен для «цифровизации коммуникаций на морских судах» и включает в себя базовые станции, мобильные телефоны и датчики физиологического состояния экипажа. Он обеспечивает беспроводную связь подводных и надводных судов различного ранга с учетом эксплуатации в условиях сильной качки, воздействия воды и широкого диапазона температур. Поддерживает телеграфную и телефонную связь, видео-конференц-связь, обмен данными и файлами.

Фото: Пресс-служба госкорпорации «Ростех»

«Применение нашей разработки позволит любому члену экипажа в любом месте корабля иметь возможность оперативно получить и передать информацию. Комплекс актуален на крупных промышленных производствах и стратегически важных объектах, где требуется защищенная мобильная внутриобъектовая связь», – заявил индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов.

Морские мобильные от Ростеха в ближайшее время планируют принять на вооружение. Ведется подготовка разрешительной документации для поставок на экспорт. В Ростехе подчёркивают, что комплекс полностью построен на отечественной программно-аппаратной платформе и до сих пор на российском флоте использовалась только стационарная связь.

Технические характеристики и стоимость устройства не сообщаются.

О российских аналогах иностранных гаджетов «Ростех» заговорил ещё в 2013 году, когда глава госкорпорации Сергей Чемезов вручил премьеру Дмитрию Медведеву Yotaphone. В 2015 году корпорация анонсировала выпуск своего планшета, после чего продолжала заявлять о готовности конкурировать на рынке гаджетов с амеркианской Apple. В начале 2018 года стало известно о защищённом российском мобильном телефоне от «Ростеха» для военных.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.09.2018 13:14

Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили совместный кампусный проект

С нового учебного года Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили кампусный проект – единую кампусную карту для студентов ITMO.FAMILY.
предоставлено компанией "Radiotel"
06.09.2018 12:42

«РадиоТел-СПб» зашел в «Усть-Лугу»

Крупнейший оператор сети TETRA в России выиграл конкурс на проведение технического обслуживания существующей сети в морском порту «Усть-Луга» в Ленинградской области и в январе 2018-го подписал соответствующий контракт сроком на два года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.09.2018 12:14

Аэрофлот запускает новый онлайн-сервис – заказ трансфера

Аэрофлот запускает новую услугу по бронированию трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира.
Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»
06.09.2018 10:35

Праздничная Спартакиада в ЖК «Северная долина» собрала более 4000 гостей

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» совместно со своей дочерней структурой «Эксплуатация ГС-СПб» провела Спартакиаду на территории жилого комплекса «Северная долина». Она была приурочена ко Дню знаний и собрала более 4 000 гостей
06.09.2018 10:20

«Алмаз – Антей» впервые примет участие в Дамасской международной ярмарке

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную продукцию гражданского назначения на 60-й Дамасской международной ярмарке
Setl City
05.09.2018 11:54

В парке возле ЖК «Солнечный город» выполнены работы по ландшафтному дизайну

Работы по ландшафтному дизайну завершены в парке отдыха возле ЖК «Солнечный город», который Setl City строит в Красносельском районе. Внутреннее пространство парка теперь разделено на уютные прогулочные зоны – насыпаны мини-холмы и оформлены отдельные зеленые участки, на которых высажены деревья и кустарники
АО «Строительный трест»
05.09.2018 10:50

Торжественное открытие нового социального объекта в ЖК OSTROV

4 сентября руководство компании «Строительный трест» в торжественной обстановке передало символический ключ от нового детского сада, расположенного в жилом комплексе OSTROV на Петровском проспекте, 5
Магазин "Кей"
05.09.2018 10:19

Подборка топовых товаров Logitech в КЕЙ

Швейцарская компания Logitech находиться на периферии производства высокотехнологичных аксессуаров для компьютера. Сегодня КЕЙ расскажет о трех самых интересных товарах Logitech, представленных в сети
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
04.09.2018 16:42

Товары для школы, которые оценят и взрослые

Впереди новый учебный год. Время, когда и дети и взрослые строят новые планы, ставят новые цели. Мы сделали для вас подборку стильных канцелярских товаров, которые вы захотите одолжить у школьников. Все это можно найти в сети народных магазинов «Галамарт», совершая ваш регулярный шоппинг
Setl City
04.09.2018 12:06

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной. Работы произведены на благотворительной основе. Обновленный обеденный зал и полностью оборудованную кухню освятили 1 сентября, в День знаний
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
04.09.2018 11:10

"Дальпитерстрой" готовит к сдаче крупный ТРЦ

К концу года СК "Дальпитерстрой" планирует сдать в эксплуатацию один из самых крупных на Васильевском острове торгово-развлекательный и деловой центр. Он будет располагаться по адресу ул. Наличная, 44.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
04.09.2018 10:30

Специальные цены на рейсы в Германию с «Уральскими авиалиниями»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии зимнего сезона снижает цены на рейсы в Германию из Санкт-Петербурга и Москвы