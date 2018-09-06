Ростех показал «полностью русский» мобильный телефон для флота. Аппарат готовятся принять на вооружение

Госкорпорация «Ростех» показала отечественный мобильный телефон для флота. Многофункциональный интегрированный комплекс связи (МИКС) разработан петербургским ПАО «Интелтех», входящим в холдинг «Росэлектроника», сообщается на сайте госкорпорации 6 сентября.

МИКС предназначен для «цифровизации коммуникаций на морских судах» и включает в себя базовые станции, мобильные телефоны и датчики физиологического состояния экипажа. Он обеспечивает беспроводную связь подводных и надводных судов различного ранга с учетом эксплуатации в условиях сильной качки, воздействия воды и широкого диапазона температур. Поддерживает телеграфную и телефонную связь, видео-конференц-связь, обмен данными и файлами.

Фото: Пресс-служба госкорпорации «Ростех»

«Применение нашей разработки позволит любому члену экипажа в любом месте корабля иметь возможность оперативно получить и передать информацию. Комплекс актуален на крупных промышленных производствах и стратегически важных объектах, где требуется защищенная мобильная внутриобъектовая связь», – заявил индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов.

Морские мобильные от Ростеха в ближайшее время планируют принять на вооружение. Ведется подготовка разрешительной документации для поставок на экспорт. В Ростехе подчёркивают, что комплекс полностью построен на отечественной программно-аппаратной платформе и до сих пор на российском флоте использовалась только стационарная связь.

Технические характеристики и стоимость устройства не сообщаются.

О российских аналогах иностранных гаджетов «Ростех» заговорил ещё в 2013 году, когда глава госкорпорации Сергей Чемезов вручил премьеру Дмитрию Медведеву Yotaphone. В 2015 году корпорация анонсировала выпуск своего планшета, после чего продолжала заявлять о готовности конкурировать на рынке гаджетов с амеркианской Apple. В начале 2018 года стало известно о защищённом российском мобильном телефоне от «Ростеха» для военных.