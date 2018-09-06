Когда на поезде быстрее: самолет из Москвы не может вылететь в Петербург уже 13 часов

Бессонную ночь провели пассажиры петербургского рейса в Москве из-за отложенного вылета. За это время они могли бы добраться до Северной столицы на поезде, но вместо этого до сих пор ждут, когда борт поднимется в небо.

Как «Фонтанке» днем 6 сентября рассказал читатель, самолет авиакомпании S7, который должен был вылететь в Северную столицу из Домодедово еще в 23.40 накануне, уже 13 часов не может подняться в воздух. По словам пассажира, злополучный рейс откладывают каждый час, а представители авиакомпании не предоставляют никакой информации. Ночь пассажиры провели в гостинице, однако утром их, по словам читателя, оттуда попросили.

Согласно сервису flightstats, задержка составляет уже 13 часов 30 минут.

Предполагаемое время вылета рейса – 13.20 по московскому времени.

В авиакомпании S7 на запрос «Фонтанки» не ответили.