Камера сняла, как семилетний мальчик в Рыбинске сбил мать и столкнул две машины

ДТП в Рыбинске (Ярославская область) чудом не обернулось трагедией. Семилетний мальчик оказался за рулём автомобиля. Пострадал только один человек – его мать.

Как пишут 6 сентября местные СМИ, авария случилась накануне, 5 сентября, во дворе дома 28 по улице Моторостроителей, её зафиксировала камера видеонаблюдения.

Видео: YouTube/АТЕЛ Рыбинск

Издание «Рыбинский дневник» сообщает, что семилетний мальчик сел за руль Mitsubishi Lancer, стоявшего на передаче, повернул ключ зажигания, и машина тронулась. Открытой дверью автомобиль задел 35-летнюю мать мальчика, и та упала на железный штырь от лавки, а затем врезался в припаркованный ВАЗ-2110, который, в свою очередь, ударил Ford Focus.

По данным ЯRNEWS, мама с двумя детьми собиралась сесть в машину. Она усаживала в детское кресло младшего ребёнка, трёхлетнего. В это время семилетний полез в машину, чтобы сделать музыку потише, но случайно нажал педаль газа. Mitsubishi поехала задним ходом. Женщина пыталась на ходу нажать педаль тормоза, но у неё не получилось, и она упала на землю. После она сама поднялась на ноги и дошла до машины. Прибывшие на место медики скорой помощи отвезли её в больницу. Дети в ДТП не пострадали.

Происшествие обсуждают и в соцсетях. «Мать ребёнка не успела остановить машину, но пыталась, получила травмы и рваную рану мягких тканей спины, сама же угодила под движущееся авто! Чудом все живы, машинам нанесён незначительный ущерб», – рассказывают в группе «Подслушано в Рыбинске» «ВКонтакте».