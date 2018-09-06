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Общество
06.09.2018 12:39
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«Кому понадобилось залезть с дрелью и пытаться просверлить в неудобном месте?» Отверстие в «Союзе» могло стать результатом «злого умысла»

Специальная комиссия, занимающаяся расследованием повреждения корабля «Союз МС-09», назвала среди вероятных версий произошедшего преднамеренные действия.

Отверстие в корпусе «Союза» могло появиться уже после общей сборки корабля. Повредить обшивку можно легко — для этого достаточно «двух пробных движений сверлом». Об этом 6 сентября сообщает РБК со ссылкой на внутреннюю комиссию РКК «Энергия», которая поделилась предположениями с ТАСС.

«Одна из версий, что это все было сделано после общей сборки корабля, а раз так, то это преднамеренные действия. Вопрос: кому понадобилось залезть с дрелью, оторвать часть обивки, пытаться просверлить в неудобном месте, заклеить клеем, опять закрыть? Версия напрашивается сама собой — злой умысел», – рассказал источник в российской ракетно-космической корпорации. Это не первый раз, когда сообщается, что корабль был поврежден еще в Королёве.

Об утечке воздуха на «Союзе», пристыкованном к Международной космической станции на орбите Земли, стало известно 30 августа. Позже в СМИ назывались самые разные версии произошедшего. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин даже заподозрил, что дырку просверлил один из космонавтов, когда корабль уже находился на орбите. 

Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков рассказал, что, по его мнению, отверстие в "Союзе" – «результат оплошности одного из рабочих, который случайно просверлил дырку. Но потом залил ее клеем и никому не сказал». Подробнее о проблемах космической отрасли и о том, разделит ли казус с утечкой воздуха с МКС историю отечественной космонавтики на «до» и «после», читайте в интервью Железнякова «Фонтанке»

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