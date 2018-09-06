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06.09.2018 12:14
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Аэрофлот запускает новый онлайн-сервис – заказ трансфера

Аэрофлот запускает новый онлайн-сервис – заказ трансфера

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот запускает новую услугу по бронированию трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира.

Услуга может быть оформлена на официальном сайте авиакомпании www.aeroflot.ru в процессе бронирования авиабилета как часть заказа, или на отдельной странице как самостоятельная услуга.

Преимуществом заказа трансфера «аэропорт – город» является фиксированный тариф, цена за поездку определяется в момент бронирования и зависит только от места назначения и класса выбранного автомобиля. В стоимость трансфера входит услуга встречи с именной табличкой, а также провоз багажа. Кроме того, в случае задержки рейса, оплата за дополнительное ожидание не взымается.

Аэрофлот непрерывно совершенствует качество предоставляемого сервиса, прилагая все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно. Внимание к деталям на всех этапах обслуживания — приоритет авиакомпании при оказании услуг.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax WorldAirline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциацииAPEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

 

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